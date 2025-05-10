Каждая из них обеспечивает оптимальную игровую производительность в 1080p и даже с выходом нового поколения не потеряют своей актуальности.

Найти оптимальную недорогую видеокарту для игр сейчас важнее, чем когда-либо, особенно учитывая, что новые ускорители AMD и Nvidia по-прежнему в дефиците и продаются по завышенному ценнику.

Журналисты TechRadar выбрали три лучшие "народные" видеокарты, которые можно купить прямо сейчас, не дожидаясь RTX 5060 и Radeon RX 9060. При цене дешевле 300 долларов каждая из них дает возможность играть в 1080p (а иногда в 1440p).

Лучшей по совокупности качеств признана Intel Arc B580 . У этой карточки большой как для своей ценовой категории объем видеопамяти (12 ГБайт), в связи с чем она подходит как для 1080p, так и для 2K-гейминга. Intel также значительно улучшила драйверы по сравнению с прошлым поколением.

. У этой карточки большой как для своей ценовой категории объем видеопамяти (12 ГБайт), в связи с чем она подходит как для 1080p, так и для 2K-гейминга. Intel также значительно улучшила драйверы по сравнению с прошлым поколением. Для бюджетных сборок Arc B580 – идеальный вариант, отметили в TechRadar. Тем не менее, возможности трассировки лучей Arc B580 немного отстают от предложений Nvidia.

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Лучшей недорогой видеокартой Nvidia остается GeForce RTX 4060. Для геймеров, обновляющие свои старые ускорители GTX – это "геймченджер", предлагающий топовую производительность в 1080p и фичи по типу DLSS.

Конечно, RTX 4060 не лишен своих ограничений. Его 8 ГБ видеопамяти и 128-битная шина могут ограничить производительность при играх в 1440p, хотя он все равно остается жизнеспособным вариантом, особенно с DLSS 3.

AMD Radeon RX 7600, в свою очередь, еще дешевле, чем RTX 4060. Она также хороша для 1080p-гейминга. По соотношению "цена за FPS" – это один из лучших графических адаптеров на рынке.

Тем не менее видеокарте сложно даются проекты с трассировкой лучей, поэтому вам равно придется использовать настройки масштабирования AMD FSR или Intel XeSS для таких игр, как Cyberpunk 2077. RTX 4060 в этом плане будет получше.

Ранее Nvidia официально подтвердила, что "народная" GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн).

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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