Абрикос не осыплется, а урожай будет как на юге: вот чем удобрять дерево - график

График подкормки плодового дерева должен быть под рукой у любого садовода.

Абрикосы высаживают в садах жители не только южных, но и центральных, и восточных, и даже северных регионов Украины. Для того чтобы получить богатый урожай, а также уберечь дерево от болезней и вредителей, нужно знать, чем подкормить абрикос в разное время.

Чем подкормить абрикос до распускания почек

Такую подкормку вы должны были внести ранней весной, чтобы помочь дереву проснуться после зимы. Для таких целей хорошо подходит мочевина (40 граммов) сульфат магния (20 граммов) и борная кислота (2 грамма) - все компоненты разводятся в ведре воды. Можно обработать по стволу и веткам опрыскивателем или влить в приствольный круг. Для молодого дерева хватит 10 литров, для взрослого - 15. Температура на улице должна быть +5 градусов по Цельсию или выше, без ветра, дождя или, тем более, мороза.

Чем подкормить абрикос во время цветения весной

Второе удобрение нужно вносить, когда растение формирует зеленый конус и наращивает зеленую массу. Категорически запрещено в период цветения вносить азотные подкормки - только калий, бор и минералы. Вот чем подкормить абрикос весной безопасно - только эти вещества ускоряют цветение и увеличивают стойкость дерева к перепадам температуры.

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Рецепт такой - 5 граммов борной кислоты и 10 граммов монофосфата калия смешать в ведре воды, опрыскать абрикос по цветам и листьям в утреннее или вечернее время. Проводить обработку можно 1-2 раза с минимальным интервалом в неделю. Также в качестве удобрения можете использовать "Циркон" или "Эпин-экстра", но по инструкции.

Планируя обработку абрикоса, посмотрите на прогноз погоды - после опрыскивания важно, чтобы дерево не намокло в течение хотя бы 6 часов. Приемлемая температура - от 12 до 22 градусов по Цельсию.

Чем подкормить абрикос после цветения во время формирования завязей

Третья подкормка нужна для правильного и более активного формирования завязей, усилить рост плодов и предотвратить осыпание. Удобрение или по листу, или под корень. Для обоих вариантов подойдет один и тот же рецепт подкормки - 30 граммов двойного суперфосфата, 20 граммов сульфата калия, 20 граммов магния с кальцием. Развести в ведре воды и полить абрикос в приствольном круге. Если решили не поливать, а опрыскивать, добавьте в раствор 1 ч.л меда, чтобы улучшить "прилипание".

Обрабатывать дерево лучше утром или вечером при температуре минимум 22 градуса по Цельсию, но убедиться, что не будет жары или дождя.

Чем подкормить абрикос во время созревания плодов

Следующий этап, четвертый - разговоры о том, чем подкормить абрикос в июне. Как раз в это время на растении, при теплом лете, начинают созревать плоды. Правильные удобрения помогут им быстрее наливаться, укреплять ткани и улучшать вкусовые качества. Здесь пригодится 200 граммов древесной золы, которые придется развести в ведре воды, настоять сутки, а потом процедить. Затем в этот раствор добавить 15 граммов монофосфата калия. Нужно и полить под корень, и опрыскать по листу.

В качестве альтернативы можно использовать комплексные удобрения, например "МикроМикс" по инструкции. Желательно подкармливать абрикосы таким образом через день только после основного полива, и в вечернее время.

Чем подкормить абрикос после сбора урожая

Последняя подкормка приходится на август-сентябрь - время, когда абрикос уже отплодоносил, больше не будет радовать фруктами в этом году. Ваша задача - подготовить дерево к зимовке и укрепить иммунитет. Для этого возьмите 30-40 граммов суперфосфата, 30 граммов сульфата калия и рассыпать под дерево. Также можно внести 5 кг перегноя под каждое растение. Важно подгадать так, чтобы после подкормки пошел дождь и вода естественным образом распределила удобрения по почве.

Запомните, чего ни в коем случае делать нельзя:

Вносить азотные удобрения после середины июля - это может вызвать слишком буйный рост и ослабить устойчивость дерева к зиме.

Удобрять растение при +30 градусах и выше.

Опрыскивать абрикос под солнечными лучами - будут ожоги на листьях.

Рассыпать удобрения по твердой сухой почве - предварительно нужно ее полить.

Сохраните картинку с графиком и вариантами подкормки абрикоса, чтобы она всегда была у вас под рукой.

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