Кодзиме предлагали самому доделать невышедший альбом, но тот отказался.

Группа Low Roar вновь появится в Death Stranding 2, несмотря на смерть её фронтмена Райана Каразии в 2022 году.

Об этом рассказал Хидео Кодзима в интервью IGN. После выхода первой части игры музыка коллектива стала визитной карточкой проекта, а один из треков, I'll Keep Coming, зазвучал ещё в самом первом трейлере.

После смерти Каразии участие Low Roar в сиквеле казалось маловероятным, однако, по словам Кодзимы, семья музыканта обратилась к нему с предложением использовать неоконченные композиции. Тогда он отказался, микшировать чужие незавершённые идеи показалось ему неэтичным. Но позже семья прислала полностью готовый альбом, и некоторые треки из него всё же попадут в игру.

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Речь, вероятно, идёт о House in the Woods, посмертной пластинке, вышедшей в феврале 2025 года. Это шестой и последний релиз группы, в который вошли песни с вокалом Каразии, записанным до его ухода.

В сиквеле, как и в оригинале, будет звучать музыка от разных исполнителей: помимо Low Roar, в саундтрек вошли композиции Woodkid и Кэролайн Полачек.

Релиз Death Stranding 2 назначен на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что появились первые обзоры Death Stranding 2. Журналисты наиграли порядка 30 часов и остались приятно удивлены увиденным.

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