Для такого эффекта нужно скастовать 30 заклинаний в течении минуты.

В Oblivion Remastered нашли способ обойтись без быстрого перемещения и буквально перелетать карту с помощью комбинации усиливающих заклинаний.

Пользователь Reddit под ником purpleturtlehurtler продемонстрировал комбинацю заклинаний, которая позволяет персонажу прыгать с такой силой, что он преодолевает огромные расстояния за секунды.

Суть метода - использование цепочки усиливающих заклинаний, которые усиливают силу воли, интеллект, магию, скорость, акробатику и атлетику. Сначала игрок усиливает магические характеристики, чтобы обеспечить себе достаточно маны (до 1994 единиц), а затем кастует по пять заклинаний на каждую из трёх физических характеристик с максимальной продолжительностью и мощностью (до +475).

Всё это нужно сделать в течение одной минуты, после чего персонаж получает временные сверхспособности, включая возможность летать по карте, отпрыгивать от поверхностей и двигаться быстрее, чем успевает прорисоваться мир.

Заклинания нужно создавать вручную и применять последовательно. Если базовой магии недостаточно, рекомендуется предварительно усилить силу воли и интеллект, чтобы затем создать более дорогие спеллы. В финальной версии комбинации стоимость одного заклинания может достигать 1044 маны, но за счёт предварительного буста они становятся доступны.

Ранее мы рассказывали, что в сети показали, как выглядит ремастер Oblivion на старом кинескопном телевизоре. Как отмечают комментаторы, именно такой они игру и запомнили.

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