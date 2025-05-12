При внесении изменений Alkimia Interactive взяла во внимание более 15 тысяч пользовательских отзывов.

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive настроены довести ремейк "Готики" до ума, и на днях выкатили обновление для Nyras Prologue, пролога к будущей игре, который доступен всем желающим ещё с февраля.

Разработчики собрали более 15 тысяч отзыв от игроков и комментарии с Discord и соцсетей. Самыми частыми жалобами были вялые анимации подбора предметов и неспешная ходьба, теперь и то и другое ускорили, герой стал заметно шустрее и отзывчивее. Поправили также баг, из-за которого удары проходили сквозь врагов, не нанося урона.

Напомним, что сама демка не фокусируется на Безымянном герое, она рассказывает предысторию второстепенного персонажа, раскрывая структуру мира до событий оригинала.

Видео дня

Gothic был для многих первым настоящим RPG-опытом: открытый мир, фракционная система лагерей, полная свобода, интерактивность окружения и кривой, но креативный геймдизайн. Разработчики ремейка стараются передать дух оригинальной игры, завернув её в современную обёртку.

Ранее мы рассказывали, что демо ремейка "Готики" собрало преимущественно положительные отзывы. Демоверсия стала одной из самых популярных на фестивале Steam Next Fest.

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