Блюдо получится даже у тех, кто пробует его готовить впервые.

Завтрак является очень важным приемом пищи, ведь он становится отправной точкой нашего дня и дает для этого необходимую энергию. Одним из популярных продуктов на утро считаются яйца. Их можно пожарить, отварить или приготовить с ними самые разные блюда.

Сегодня рассмотрим, как приготовить яйцо пашот у себя дома. Его потом можно положить на тост с авокадо, листьями салата и помидором. Такой простой завтрак может насытить до самого обеда.

Как варить яйцо пашот - лайфхак

Некоторые пробуют его готовить в микроволновке, но такое яйцо обретает несколько "резиновую" текстуру. К счастью, если более эффективный, но такой же простой вариант, как сделать яйцо пашот.

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Для этого метода понадобятся два маленьких ситечка. Их нужно опустить в кипящую воду, вбить в каждое из них по яйцу и варить три минуты.

Для лучшего распределения температуры, обязательно накройте все крышкой, иначе они будут слишком жидкими.

Как отмечают в Food & Wine, яйцо "начнет готовиться немедленно". Касательно того, сколько варить яйцо пашот, кулинарный блогер указал время от трех до пяти минут. Когда оно будет готово, просто положите яйцо на тарелку или салфетку, чтоб она впитала лишнюю влагу.

Комментаторы поделились своими проверенными советами, как сварить яйцо пашот этим способом без проблем. Так, можно слегка смазать сито маслом, чтоб было легче доставать из него продукт и затем отмывать.

Однако были и те, кому не понравился лайфхак.

"Буквально просто добавьте уксус в воду, добавьте яйцо в воду, перемешайте воду, вытащите яйцо, яйцо готово. Не нужно ничего дополнительно чистить, особенно мелкоячеистое ситечко. Это так раздражает", - написал комментатор.

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