Деревья будут здоровыми и дадут хороший урожай.

Абрикосы - это очень вкусные, ароматные и сочные фрукты. Их легко выращивать дома, однако важно защитить свои деревья. Сегодня рассмотрим, чем обработать абрикос от болезней весной.

Чем обработать абрикос от монилиоза и других болезней

Монилиоз это грибковая хворь. Ее возбудители очень живучи и способны пережить зиму в неглубоком слое грунта. Иногда его могут перенести на дерево насекомые. Как его обнаружить? Листья почернеют, словно их подожгли или обморозили.

Для эффективной защиты от этой распространенной болезни нужно несколько раз опрыскать свои абрикосы.

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Перед вегетацией важно обработать деревья бордоской смесью (3%), чтоб защитить их от грибка. Важно, чтоб погода была сухая и с последнего дождя прошло минимум сутки.

Когда появятся цветочные почки, необходимо провести обработку бутонов фунгицидом "Хорусом". Он эффективно себя показывает на ранней стадией заболевания.

Вторую обработку проводят фунгицидом "Ревиона", когда абрикос зацвел. Будьте осторожны, чтоб не повредить бутоны.

Когда опадет 20% цветов, можно провести третью обработку. Используйте для этого фунгицид "Сигнум". Он защитит молодые абрикосы от нового заражения монилиозом.

Еще одна распространенная болезнь - парша. От нее нужно обрабатывать еще весной. Лучше не ждать первых симптомов, ведь они появятся аж летом. Хорошо подойдет какой-нибудь биофунгицид. Например, можно взять "Фитоспорин-М".

Если на листьях вашего абрикоса появились пятна и дыры, то это он стал жертвой клястероспориоза. Для противодействия стоит использовать средства от этой болезни. Хорошо подойдет "Абига-Пик".

Чем обработать абрикос после цветения от вредителей

Рассмотрим, как обезопасить свои деревья, если их атаковал долгоносик. Без обработки он способен уничтожить все листья вашего абрикоса. Чтоб уничтожить вредителя, используйте инсектициды. Например, можно взять "Децис Профи". В случае сопутствующих болезней стоит сочетать его с фунгицидом - "Хорусом". Это обеспечит всестороннюю защиту.

Другой распространенный вредитель, который часто поражает деревья, - это тля. Ее легко уничтожит эффективный инсектицид. Обратите внимание на препараты, чьи активные компоненты проникают в сосудистую систему листьев. Отдельно уточняйте этот нюанс в магазине. Для этих целей подойдет "Престиж"

Чем удобрить абрикос

После всех обработок вашим деревьям понадобится энергия. Поэтому напоследок рассмотрим, чем подкормить абрикос в июне, чтоб насладиться шикарным урожаем.

В это время они нуждаются в фосфоре, азоте и калии. Лучше всего обратить внимание на комплексные удобрения, чтоб за один раз внести в почву все необходимое. Если хотите сделать домашнее средство, то можно смешать:

медный купорос (одна часть);

борную кислоту (0,5);

кальцинированную соду (2).

Их разводят в ведре воды. Туда же добавляют йод (15 капель) и опрыскивают раствором деревья. В нем есть все нужные питательные вещества и также он срабатывает как профилактика от болезней.

Можно еще использовать органическую подкормку. Разведите в воде коровяк (1 кг на ведро) и удобрите деревья. Есть и более ленивый вариант. Можно посыпать землю куриным пометом.

Также мы рассказывали, чем подкормить абрикос весной, летом и осенью.

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