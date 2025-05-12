При этом разработчики Half-Life: Extended хотят не улучшить игру, а сделать "режиссёрскую версию".

Half-Life: Extended - это амбициозный мод для оригинального Half-Life на движке GoldSrc, который полностью пересобирает уровни игры, расширяя их структуру, добавляя новые помещения, элементы окружения и игровые ситуации, но при этом сохраняет визуальный стиль, механику и эстетику 1998 года.

В отличие от Black Mesa, ориентированной на графику и технологичность Source, Extended работает строго внутри старого движка и будто бы восстанавливает "режиссёрскую версию" оригинала, которую мы никогда не видели.

На данный момент доступна демоверсия, охватывающая четыре первых главы: Hazard Course, Anomalous Materials, Unforeseen Consequences и Office Complex (без вступительного трамвая). Все они значительно расширены: появилось больше лабораторий, вспомогательных помещений, вентиляций, новых NPC-сцен и интерактивных ситуаций.

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Уровни стали длиннее, сложнее по навигации и насыщеннее в плане событий. Есть переработанная зона с радиоактивными отходами, добавлены полноценные душевые в раздевалке, новая столовая, секции с перестройкой маршрутов и даже новый тип противников.

Особенно серьёзно переработан Office Complex. Теперь это полноценный административный узел с охраной, приёмной, кабинетами, запутанными маршрутами и даже опциональными зонами, где можно пропустить важное оружие, если свернуть не туда. Это превращает банальный коридорный уровень в полноценную песочницу в духе immersive sim.

Extended не вмешивается в сюжет, но усиливает ощущение живого, разветвлённого комплекса Black Mesa. Все оригинальные сцены сохранены, но почти каждая из них дополнена или обрамлена новыми деталями. Пример: сцена с падением серверной стойки теперь сопровождается цепной реакцией аварийных событий.

Разработчики подчёркивают: их цель - не улучшить Half-Life, а представить его так, будто у Valve в 1998 году было больше ресурсов и времени. Это мод для тех, кто знает оригинал наизусть и хочет взглянуть на него под новым углом, не искажая, а углубляя.

Ранее мы рассказывали, что надежный инсайдер Valve утверждает, что Half-Life 3 уже можно пройти. Есть вероятность, что релиз игры состоится уже этой зимой.

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