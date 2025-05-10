Разработчикам ещё нужно оправиться после успеха игры.

Несмотря на оглушительный успех Clair Obscur: Expedition 33, который вывел игру в лидеры 2025 года и обеспечил ей более чем тёплый приём у критиков и игроков, разработчики из Sandfall Interactive не спешат с DLC.

Геймдиректор проекта Гийом Броше чётко дал понять: команда измотана, и пока никаких конкретных планов на дополнения у них нет. В интервью Washington Post Броше объяснил, что сейчас фокус полностью сосредоточен на доработке основной игры, а не на производстве нового контента:

"Мы отдали Expedition 33 всё, что у нас было. Сейчас мы просто не думаем о DLC. Мы хотим убедиться, что основная игра работает как надо и что игроки получают именно тот опыт, который мы задумали".

Ранее главная сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Свеберг-Йен так же говорила, что сейчас разработка DLC не ведётся, но дальнейший потенциал их появления оценила как "очень хороший".

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: