В оригинале такого питомца не было.

Игрок в Oblivion утверждает, что нашёл в ремастере то, чего не было в оригинале - призрачную лошадь. Полноценного скакуна, которого можно оседлать, она следует за героем при быстром перемещении и даже отправляется в стойло. Всё как у обычной лошади, за одним исключением: она прозрачна и выглядит как настоящий дух.

Поначалу другие игроки в комментариях на Reddit предположили, что это баг. Мол, визуальные эффекты в ремастере часто глючат, особенно если на лошадь случайно попало заклинание. Но автор находки Taric уверяет: эффект не исчезает ни после загрузок, ни после смены локаций, и ничего подобного он не встречал ни в оригинальной игре, ни в других прохождениях ремастера.

В оригинальном Oblivion никогда не было призрачной лошади. Либо это нововведение от Virtuos Games, или же настолько изощрённый глюк, что он полностью повторяет поведение маунта, от скриптов до особенностей быстрого перемещения.

Ранее мы рассказывали, что игрок в ремастер Oblivion смог перепрыгнуть всю карту Сиродила. Для такого эффекта нужно скастовать 30 заклинаний в течении минуты.

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