С момента выхода переиздания The Witcher 3 игроки сыграли 458 миллионов партий.

К десятилетию "Ведьмака 3" CD Projekt RED начала делиться интересными фактами о культовой игре. Например, о главной любви Геральта - игре в Гвинт.

По данным разработчиков, с момента выхода некстген-версии игры в 2022 году было сыграно более 458 миллионов партий в Гвинт. И это только часть полной картины: если считать с 2015-го, количество партий явно переваливает за миллиард.

Особое внимание студия уделила Кровавому барону, которого назвали самым опасным соперником в Гвинте. Его винрейт - 61%, что делает его статистически самым сильным противником среди всех неигровых персонажей. Игроки, которым удавалось его обыграть, получали в награду карту Дийкстры и наводки на других соперников.

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Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED собирается перевести очень много разработчиков на продолжение Cyberpunk 2077. До конца года над сиквелом будет работать 160 человек.

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