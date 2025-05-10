Компания вернёт 20% из задоначенной суммы, но при условии, что пользователь воспользуется платёжной системой Epic.

Epic Games запустила постоянную систему кэшбека 20% от каждой покупки в своих играх, Fortnite, Rocket League и Fall Guys, при условии оплаты напрямую через платёжную систему Epic. Это касается всех платформ, где такая оплата возможна: ПК, Android, iOS и веб-версия.

Возврат начисляется в виде Epic Rewards, внутренних бонусов, которые можно использовать в Fortnite, других играх компании и в магазине Epic Games Store. Эти бонусы не сгорают и будут начисляться на все будущие покупки, сделанные через Epic напрямую.

Фактически это делает внутриигровую валюту, вроде V-баксов в Fortnite, на 20% дешевле, с оговоркой, что потратить возврат можно только в экосистеме Epic.

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На консолях напрямую воспользоваться системой Epic нельзя, но игроки всё равно могут получить бонусы, если оплатят покупки через веб-версию магазина Fortnite.

Запуск системы совпал с заявлением Epic о повторной подаче Fortnite на модерацию в App Store США. Игра может вернуться на iOS впервые с 2020 года, когда её удалили из магазина после аналогичной попытки обойти платёжную систему Apple, тогда компания также предлагала скидку в 20% за прямую оплату. Сейчас ситуация изменилась: после многолетнего судебного процесса Apple обязали разрешать альтернативные способы оплаты, и Epic этим сразу воспользовалась.

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