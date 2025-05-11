После анонса даты релиза и нового трейлера Hangar 13 раскрыли системные требования для Mafia: The Old Country на ПК.
Игра работает на Unreal Engine 5, а значит красивая, но потенциально прожорливая. Однако, в отличие от прошлых частей, это не открытый мир, а линейная история, так что требования хоть и серьёзные, но не катастрофические.
Главный герой - Энцо Фавара, молодой сицилиец начала 20 века, пробивающийся вверх по криминальной иерархии семьи Дон Торризи.
Минимальные требования Mafia: The Old Country:
- ОС: Windows 10 / 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 GB
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 55 GB
- Дополнительно: 64-битный процессор и ОС, SSD обязателен, графические настройки - средние, разрешение - 1080p
Рекомендуемые требования Mafia: The Old Country:
- ОС: Windows 10 / 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- Оперативная память: 32 GB
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 55 GB
- Дополнительно: 64-битный процессор и ОС, SSD обязателен, графические настройки - высокие, разрешение - 1440p
Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее мы рассказывали, что в новой "Мафии" возможно будут микротранзакции. На официальной странице ESRB нашли упоминание "внутриигровых покупок".