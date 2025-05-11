Для средних настроек понадобится минимум RTX 2070 и Intel Core i7-9700K.

После анонса даты релиза и нового трейлера Hangar 13 раскрыли системные требования для Mafia: The Old Country на ПК.

Игра работает на Unreal Engine 5, а значит красивая, но потенциально прожорливая. Однако, в отличие от прошлых частей, это не открытый мир, а линейная история, так что требования хоть и серьёзные, но не катастрофические.

Главный герой - Энцо Фавара, молодой сицилиец начала 20 века, пробивающийся вверх по криминальной иерархии семьи Дон Торризи.

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Минимальные требования Mafia: The Old Country:

ОС: Windows 10 / 11

Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

DirectX: версия 12

Место на диске: 55 GB

Дополнительно: 64-битный процессор и ОС, SSD обязателен, графические настройки - средние, разрешение - 1080p

Рекомендуемые требования Mafia: The Old Country:

ОС: Windows 10 / 11

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

Оперативная память: 32 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

DirectX: версия 12

Место на диске: 55 GB

Дополнительно: 64-битный процессор и ОС, SSD обязателен, графические настройки - высокие, разрешение - 1440p

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в новой "Мафии" возможно будут микротранзакции. На официальной странице ESRB нашли упоминание "внутриигровых покупок".

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