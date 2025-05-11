Главным испытанием для маленького Гийома Броше стал первый босс Final Fantasy 8.

Задолго до того, как Гийом Броше стал геймдиректором Clair Obscur: Expedition 33 и получил признание за свою JRPG, его в буквальном смысле унизил первый босс из Final Fantasy 8. Один из главных источников вдохновения для его игры когда-то оказался для него слишком сложным испытанием просто потому, что он едва умел читать.

В свежем интервью The Washington Post Броше подробно рассказал, как именно восьмая часть серии оставила в нём неизгладимый след. Причём, впечатление произвели не только романтические нотки и арты с персонажами, но и то, как он с братом безуспешно пытался пройти первого босса, полагаясь исключительно на автoатаку:

"На тот момент мы с братом почти не умели читать. Так что у нас очень тёплые воспоминания о наших мучениях с первым боссом. Мы не могли его победить, потому что просто не понимали, что нужно делать. Всё, что мы умели - это бить врукопашную. А это, ну, плохая идея".

Тем не менее, всё это явно не прошло даром. Сегодня Clair Obscur: Expedition 33 - это не только хит с двумя миллионами копий за две недели, но и претендент на звание игры года.

Видео дня

Ранее Гийом Броше рассказал, что нашёл композитора на Soundcloud, а сценаристку - на Reddit. До работы над дебютом Sandfall Interactive композитор Лориан Тестар никогда не работал над играми.

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