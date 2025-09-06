Разработчики поделились, что прекрасно знали, что игроки думают о Concord, но исправить проблемы не могли.

История шутера Concord оказалась короткой, всего 2 недели прошло с релиза, когда Sony приняла решение закрыть проект. Теперь в подкасте A Life Well Wasted бывшие разработчики поделились своим взглядом на провал и рассказали, как воспринимали происходящее.

По их словам, ключевая проблема была в продвижении - игроки попросту не поняли, какой проект перед ними, и сделали поспешные выводы: "Самое неприятное для меня было то, что люди уже составили своё мнение об игре, и оно основывалось не на том, что мы делали. Мы плохо донесли идею".

Авторы также затронули тему злорадства в сообществе. Разработчики отметили, что игрокам кажется будто провал Concord навредил большой корпорации и это хорошо, но на самом деле работу потеряли обычные люди.

Некоторые из них добавили, что понимали критику и даже соглашались с частью претензий, но изменить игру в нужном направлении было невозможно из-за ограничений и ресурсов. Другой разработчик описал ситуацию метафорой: "Это была самая красивая машина, которую мы разбили".

Художник Трэвис подчеркнул, что несмотря на финал, гордится своей работой:

"Да, я хочу, чтобы люди знали, что я делал Concord. И я хочу, чтобы они удивились, когда увидят, что я рад этому. Мы гордились игрой, какой бы ни была её судьба".

Ранее мы рассказывали, что глава Playstation в очередной раз заявил, что студия проработала ошибки Concord. Сейчас для компании главное не количество, а разнообразие проектов.

