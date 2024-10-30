Компания извлечёт ошибки и ещё вернётся на арену сессионных шутеров.

В августе этого года на свет вышел Concord - новый эксклюзивный сессионный шутер от Sony, который находился в разработке целых восемь лет и... оказался никому не нужен.

Сегодня Sony выступила с заявлением, что закрывает разработчиков игры - Firewalk Studios, и окончательно прекращает поддержку Concord. В то же время, компания утверждает, что жанр PvP шутеров - крайне перспективен, и Sony, изучив все ошибки с Concord, предпримет ещё одну попытку влиться в сферу игр-сервисов.

Жанр PvP-шутеров от первого лица — постоянно развивающаяся конкурентная среда, и, к сожалению, в случае с этой игрой мы не достигли своих целей. Мы извлечём уроки из Concord и продолжим расширять наши возможности в сфере игр-сервисов, чтобы обеспечить рост в будущем.

Известный инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что из-за закрытия студии работу потеряли 172 человека. Но можно ожидать, что Sony переведёт многих разработчиков из Firewalk Studios в другие внутренние студии компании.

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Напомним, что ранее продюсер ещё одного громкого провала в жанре сессионных шутеров - Anthem, выразил желание перезапустить экспериментальный проект BioWare. Бен Ирвинг считает, что у игры всё ещё есть огромный потенциал.

Немного о Concord

Concord - сессионный PvP-шутер от первого лица разработанный Firewalk Studios и изданный Sony. Игра вышла в августе 2024 года на Playstation 5 и ПК. Компания потратила абсолютно нереальные ресурсы на создание игры, активная разработка проекта длилась восемь лет, а бюджет Concord, по неофициальной информации, составил 400 миллионов долларов.

Однако на релизе игру ждал полный провал: пиковый онлайн в Steam едва достиг 700 человек. Уже через две недели после релиза, Sony приняла решение закрыть сервера игры, а всем покупателям вернуть деньги.

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