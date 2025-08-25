Сейчас для компании главное не количество, а разнообразие проектов.

Президент Playstation Герман Хульст рассказал о том, как сейчас устроена работа компании и как она старается совмещать эксперименты с финансовыми целями.

В интервью Financial Times он поделился, что важно оставлять простор разработчикам для новых идей, но при этом быстрее отсекать неудачные концепции, чтобы избежать лишних убытков.

Издание отмечает, что после провала Concord компания усилила контроль на ранних стадиях разработки, увеличила число фокус-тестов и сделала более регулярным обмен опытом между командами.

Хульст подчеркнул, что не хочет, чтобы студии занимались только "безопасными" проектами: "Количество игр-сервисов не так важно. Для меня важно наличие разнообразных игровых впечатлений и сообществ".

Напомним, в начале этого года Playstation отменила 2 неанонсированных игры-сервиса, одна из которых, по данным Bloomberg, происходила во вселенной God of War.

Ещё раньше компания закрыла разработку полноценной мультиплеерной The Last of Us. Создатели проекта настолько этим огорчились, что собрали собственную студию, чтобы сделать похожую игру.

Ранее Герман Хульст заявил, что теперь Sony будет выпускать минимум по одному эксклюзиву в год. Сейчас ситуация с одиночными проектами Playstation, мягко говоря, печальная.

