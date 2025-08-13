Люк обещает, что скоро студия вернётся к этой теме в играх.

Хоть центральный конфликт серии Assassin's Creed между Ассасинами и Тамплиерами в последних играх отошёл в небытие, но это не значит, что Ubisoft забыла о нём.

В серии вопрос-ответ на Reddit разработчик серии Люк объяснил, что в Assassin’s Creed Shadows студия сознательно сделала акцент на погружении в японский сеттинг, а не на глобальном заговоре:

"Мы хотели сначала погрузить героя в мир, а уже потом перейти к противостоянию Ассасинов и Тамплиеров. В Shadows эта тема лишь слегка затронута в сюжете и в кроссовере с Critical Role, но в будущем мы погрузимся глубже".

Хотя в игре есть несколько Тамплиеров, сама организация остаётся на фоне. Люк не уточнил сроки продолжения истории, но на дорожной карте есть крупное сюжетное DLC, которое, возможно, и вернёт классическую линию конфликта.

Он также отметил, что артефактов Иссу в сюжете Shadows нет, но это не значит, что их нет в мире игры, просто они не были нужны для этой истории. Современность тоже не стала главным фокусом, однако Ubisoft обещает вернуться к нему "в какой-то момент".

Ранее креативный директор Assassin’s Creed 3 Алекс Хатчинсон рассказал, что Assassin's Creed не планировалась конвейером, но деньги всё решили. По изначальной задумке игр должно было быть всего 3.

