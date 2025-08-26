Ивент продлится до 1 сентября.

В Steam начался фестиваль шутеров от третьего лица, где Valve отдаёт любимые многими проекты по очень вкусным ценам. Среди самых интересных предложений - Control со скидкой в 90%, The Last of Us Part 1 за полцены и много другое.

Кроме игр на фестивале можно получить косметику для профиля: стикер "Импульсный пистолет" и аватарку "Пучковая пушка" вместе с рамкой для неё. Ивент продлится до 1 сентября.

Некоторые предложения на фестивале шутеров от третьего лица

The Last of Us Part I - 849 гривен (-50%)

Uncharted Legacy of Thieves Collection - 599 гривен (-60%)

Control Ultimate Edition - 67 гривен (-90%)

Remnant 2 - 519 гривен (-60%)

Star Wars Outlaws - 683 гривны (-55%)

The Callisto Protocol - 168 гривен (-85%)

Suicide Squad: Kill the Justice League - 114 гривен (-95%)

Ранее мы рассказывали, что Steam назвал самую популярную конфигурацию геймерского ПК летом 2025 года. Звание самой популярной видеокарты вновь досталось GeForce RTX 3060, а все больше геймеров переходят на Windows 11.

Кроме того, недавно создатель Steam Гейб Ньюэлл купил огромный корабль, чтобы исследовать глубины океана. Инвестиции в судно обошлись Ньюэллу в 300 миллионов долларов.

