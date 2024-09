Вероятно, времена, когда платформодержатели продавали приставки себе в убыток или с минимальной прибылью, уходят в прошлое.

Известный инсайдер и журналист The Verge Том Уоррен высказал свое мнение касательно будущего игровой индустрии и консольного рынка, в частности. К написанию статьи его подтолкнула презентация PS5 Pro, которая подняла волну недовольства в соцсетях. Вызвано это рекомендованной стоимостью приставки – в США ее оценили в 699 долларов, а в Европе – в 799 евро, и это версия без дисковода и подставки.

Эксперт считает, что времена, когда платформодержатели продавали приставки себе в убыток или с минимальной прибылью, уходят в прошлое. И PS5 "прошка" – яркий тому пример. Возможно, Sony могла бы выставить более низкий ценник, но компания хочет зарабатывать на геймерах PlayStation с первого дня продаж новой приставки.

Ценообразование PS5 Pro выглядит так, будто оно рассчитано на прибыль с первого дня, а не через месяцы или годы. Sony потребовался почти год, чтобы перестать родавать PS5 за 499 долларов в убыток, а год спустя компания подняла цены на PS5 за пределами США, чтобы покрыть инфляцию и расходы на компоненты. Видео дня

По мнению обозревателя The Verge, PS5 Pro – это своего рода тест перед запуском полноценного нового поколения консолей, которое точно не будет дешевым. Никого не удивит, если PlayStation 6 будет стоить 800 евро или даже дороже.

Скорее всего, нам всем придется работать больше, чтобы позволить себе такую консоль. Ценообразование для PS5 Pro является почвой, на основе которой и Sony, и Microsoft будут принимать дальнейшие решения в отношении следующего поколения.

Еще одна очевидная тенденция, которая наметилась несколько лет назад – это бездисковое будущее. И Sony, и Microsoft уже планируют отказаться от выпуска игр на дисках. Так, PS5 Pro выйдет без дисковода, и те, кто захочет обзавестись им, будут вынуждены доплатить 80 долларов. Вполне возможно, что у PS6 такой опции не будет вовсе.

Аналогичный прогноз дает и Том Хендерсон, еще один известный инсайдер. По его словам, все грядущие игровые консоли будут продаваться без дисководов, что в свою очередь означает окончательный переход на цифровые копии и смерть игр на дисках. Вместе с тем цена самых дешевых версий игр поднимется до $100.

Подробнее о PlayStation 5 Pro мы рассказали в отдельном материале. Консоль получила разогнанный процессор, круче графику с улучшенным рейтресингом и более быструю память, в результате чего мощность выросла на 45%. PS5 Pro появится в продаже 7 ноября.

Sony подтвердила, что "от 40 до 50 игр" будут оптимизированы для новой консоли на момент запуска 7 ноября. Ремастер The Last of Us Part II, Spider-Man 2 и другие тайтлы, оптимизированные для PS5 Pro, будут иметь пометку PS5 Pro Enhanced, которая акцентирует на таких улучшениях, как повышенное разрешение и частота кадров.

Вас также могут заинтересовать новости: