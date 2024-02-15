Сегодня актуальная цена высокобюджетных игр составляет 70 долларов\евро, хотя еще недавно "60" было стандартом.

Том Хендерсон (Tom Henderson), известный журналист и авторитетный инсайдер, поделился мыслями о будущем игровой индустрии. И они не вдохновляют оптимизмом.

Согласно его предположениям, уже к следующему поколению консолей, которые появятся примерно в 2028 году, цена самых дешевых версий игр поднимется до $100. Мало того, все грядущие консоли будут продаваться без дисководов, что в свою очередь означает окончательный переход на цифровые копии и смерть игр на дисках.

Недавно мы уже пережили большое подорожание – с появлением PlayStation 5 и Xbox Series актуальная цена ААА-игр теперь составляет 70 долларов\евро вместо все еще привычных "60". Хендерсон объясняет, что это будет следствием повышения стоимости производства и маркетинга игр, за который придется платить игрокам.

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Что еще ждет геймеров с выходом консолей нового поколения:

Появятся портативные игровые устройства под брендом PlayStation и Xbox;

Издатели будут больше фокусироваться на уже существующих франшизах вместо создания новых IP;

Временная эксклюзивность игр и контента для отдельных платформ станут более распространенной практикой.

Важно отметить, что это прогноз одного человека, пускай и имеющего большой опыт и связи в игровой индустрии. Сам Хендерсон считает, что многие люди не понимают текущей ситуации – инфляция и другие факторы постепенно ведут игровую индустрию к тому, что прогнозирует инсайдер.

Ожидается, что новое поколение консолей появится ориентировочно в 2028 году, хотя была информация, что Microsoft якобы намерена представить новый Xbox уже в 2026.

Также недавно появились слухи, что Sony работает над новой полноценной портативкой, которая может позиционироваться как часть семейства PlayStation 6. То есть ее могли бы продвигать, как портативную альтернативу основной консоли.

А уже в этом году состоится выход Nintendo Switch 2. Говорят, что второе поколение устройства получит 8-дюймовый IPS-экран, графику уровня PS5, а цена вырастет до 400 долларов.

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