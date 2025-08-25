Австралийская компания по импорту автомобилей случайно раскрыла место действий новой игры.

Forza Horizon 6 собираются официально анонсировать на Tokyo Game Show, которая пройдёт с 25 по 28 сентября. Слухи о новой части серии ходят давно, но именно японская выставка выглядит наиболее логичной площадкой для её показа.

Об этом сообщает Windows Central, ссылаясь на документы Microsoft, которые недавно начали активно распространяться в сети. В них указывается, что презентация Forza Horizon 6 запланирована именно на TGS 2025.

Однако австралийская компания по импорту автомобилей Cult & Classic опубликовала фото, где сотрудник Playground Games, как утверждалось, сканирует кей-кар - крошечный японский автомобиль. Пост вскоре удалили, но фанаты сделали вывод: действие новой части может разворачиваться в Японии.

Эту версию подтверждает и блогер NateTheHate. По его словам, гонка действительно отправит игроков на японские дороги. Но информатор не подтверждает сведения о версии игры для Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что один из первых эксклюзивов Playstation 5 - Returnal - готовится к выходу на Xbox. При этом Sony за продажи Returnal на Xbox хочет больший процент, чем обычно, говорит инсайдер MAGG.

