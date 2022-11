Сериал появится на малых экранах уже 15 января.

В середине июля директор по контенту HBO Кейси Блойс пообещал, что сериальная экранизация The Last of Us выйдет ближе к началу 2023 года. И недавно его слова подтвердились. Точная дата выхода адаптации просочилась в Сеть, и ее успели заметить фанаты. А затем сведения официально подтвердили

Утечка произошла в приложении HBO Max. В описании сериала в сервисе по ошибке указали, когда состоится его премьера. Первый эпизод экранизации появится на малых экранах 15 января 2023 года. HBO наверняка планирует придерживаться своей стандартной модели выпуска телевизионных шоу. А раз так, то новая серия будет появляться раз в неделю.

Доказательство утечки сначала опубликовали на аккаунте NaughtyNDC в Twitter. После этого издание VGC решило уточнить информацию у своих источников в HBO. Последние подтвердили, что дата правдива, а ее преждевременная публикация — это ошибка. Спустя несколько часов HBO отреагировала на утечку и раскрыла дату релиза. Шоу действительно выйдет 15 января.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

