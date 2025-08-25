Шон Лейден привёл в пример времена пандемии.

Бывший глава Playstation Шон Лейден заявил, что Nintendo лучше других компаний понимает свою аудиторию и именно поэтому избежала кризиса, который накрыл игровую индустрию после пандемии.

В интервью HipHopGamer он подчеркнул, что подход Nintendo основан на чётком фокусе: "Если что-то работает - не ломай. Nintendo очень намеренно выбрала свою дорожку и остаётся на ней. Они отлично знают, кто их фанаты и чего они хотят".

По словам Лейдена, именно эта приверженность собственному курсу и удерживает компанию на плаву:

"Ни одна компания не находится в таком контакте с аудиторией, как Nintendo. Даже Playstation никогда не была настолько близка к своим фанатам".

Он объяснил, что во время локдауна многие издатели начали массово нанимать сотрудников, рассчитывая, что рост интереса к играм будет бесконечным. Но после снятия ограничений игроки вернулись к привычной жизни, и это привело к падению спроса и волне увольнений.

Nintendo же, по словам Лейдена, заранее понимала эту динамику и продолжала двигаться по своему плану, избегая резких скачков и последующих спадов.

Ранее Шон Лейден заявил, что разработчики дошли до технологического пика. Дальше стоит только упрощать и удешевлять консоли, считает Лейден.

