Игра работает ужасно, и непохоже, чтобы разработчики исправили хоть что-то с момента релиза.

Четыре месяца назад ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion ворвался в чарты Steam и быстро получил статус одного из самых успешных релизов Bethesda за последние годы, но теперь у фанатов кончилось терепение.

Сейчас рейтинг Oblivion Remastered опустился до "смешанных", а виновата во всём производительность на ПК. Игроки жалуются на фризы, падения FPS и баги, из-за которых игра может крашиться прямо перед сохранением.

На Reddit фанаты обсуждают, что проблемы с багами для Bethesda - не новость, но раньше аудитория относилась терпимее: "Oblivion Remastered хорош настолько, насколько это возможно, но это по-прежнему типичная игра Bethesda", - пишет один из игроков.

В ответ ему напоминают, что у старых проектов студии, вроде Skyrim, в Steam стоят "очень положительные" оценки, хотя проблем было не меньше.

Ранее мы рассказывали, что игрок в ремастер Oblivion потерял свой сейв на 80 часов из-за отравленного яблока. Будьте осторожны с Тёмным братством.

Ещё недавно игрок в ремастер Oblivion сел в тюрьму на 55 тысяч лет, и это сломало таймлайн игры. Награда за его голову составила 2 миллиарда монет.

