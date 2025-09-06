Игроки могут начать думать, что 20 долларов - адекватная цена для инди-игры.

Выход Hollow Knight: Silksong по цене 20 долларов вызвал бурную реакцию в инди-сообществе. Разработчики опасаются, что такой ценник закрепит у игроков ожидание, что проекты подобного уровня должны стоить дёшево.

Сомнения озвучили авторы Unbeatable и Dorfromantik. Геймдиректор Unbeatable Роберт Джей Лейк отметил в BlueSky, что Team Cherry может позволить себе любую цену, ведь проект всё равно окупится.

Но сам факт релиза Silksong за 20 долларов, по его мнению, создаёт у аудитории ложное ощущение, будто и другие масштабные инди должны стоить столько же:

Видео дня

"Честно говоря, Silksong должна стоить 40 долларов, и я вовсе не шучу. Низкая цена - не плохо, но последствия будут, и не все они окажутся положительными".

В Toukana Interactive, известной по Dorfromantik, также переживают, что их будущую Star Birds, сделанную более крупной командой, будут сравнивать с Silksong.

В Basti Games, где трудятся над Lone Fungus: Melody of Spores, и вовсе вынесли вопрос на обсуждение с игроками: как оценить проект, если Silksong стоит 20 долларов.

Фанаты же считают, что у маленьких студий должна быть своя политика ценообразования. По их словам, Team Cherry могла бы поставить ценник 40 долларов, но сознательно сделала игру доступнее. Для инди-команд поменьше, наоборот, справедливо держать ценник в районе 20 долларов, даже если проекты скромнее по масштабу.

Ранее мы рассказывали, что создатель Stardew Valley озвучил персонажа в Hollow Knight: Silksong, но не признаётся кого. Эрик Барон не хочет портить сюрприз игрокам.

Вас также могут заинтересовать новости: