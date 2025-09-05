Создатель Stardew Valley озвучил персонажа в Hollow Knight: Silksong, но не признаётся кого

Эрик Барон не хочет портить сюрприз игрокам.

Оказывается, создатель самого уютного симулятора фермерства Stardew Valley Эрик Барон озвучил одного или нескольких персонажей Hollow Knight: Silksong.

Журналисты The Verge заметили в титрах Silksong имя Барона в графе "голоса дополнительных персонажей". Однако сам Эрик пока не хочет расскрывать, какого персонажа он озвучил.

The Verge обратилась в студию ConcernedApe LLC, где директор Коул Медейрос подтвердил журналистам, что Эрик Барон действительно принял участие в работе над игрой, но пока не признаётся, какую роль он сыграл, чтобы не испортить сюрприз фанатам.

Интересно, что директор маркетинга Silksong Мэттью Гриффин ранее занимал аналогичную должность в ConcernedApe LLC.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоялся 4 сентября на ПК, Nintendo Switch и Xbox Series, а вот до Playstation игра внезапно дошла с опозданием.

Самая ожидаемая метроидвания "разорвала" сеть. Мы рассказывали, что Steam "упал" после выхода Hollow Knight: Silksong, а одновременный онлайн проекта достиг 500 тысяч человек.

