Самые преданные фанаты Hollow Knight продолжают притворяться, что Silskong всё ещё не вышла

Фанаты Hollow Knight: Silksong продолжают жить так, будто игра всё ещё не вышла. На Reddit появляются посты с мемами о новых переносах, даже несмотря на то, что долгожданный сиквел уже доступен игрокам.

В ход идут фейковые скриншоты новостей, и фотожабы. Наиболее популярные - твиты Team Cherry с надписями "Счётчик сброшен, Silksong никогда не выйдет" или выдуманные статьи о том, что астероид уничтожил игру вместе с Землёй.

Подобные посты собирают сотни апвоутов и тонны комментариев с отчаянным "НЕЕЕЕТ!", будто 6-летнее ожидание фанатов все ещё не кончилось.

Для многих в этом и заключался фанатский опыт: бесконечные шутки про переносы, теории из трейлеров и анализ каждой мелочи. Даже имея игру на руках, часть комьюнити продолжает держаться за мем, словно сам процесс ожидания стал важнее результата.

Ранее мы рассказывали, что создатель Stardew Valley озвучил персонажа в Hollow Knight: Silksong, но не признаётся кого. Эрик Барон не хочет портить сюрприз игрокам.

Кроме того, недавно стало известно, какая игра стала самой желаемой в Steam после релиза Hollow Knight: Silksong.

