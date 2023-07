На первое место ожидаемо попала Breath of the Wild, но в топе есть и много классики – от CS 1.6 до первой StarCraft и Fallout.

Похоже, в интернете появился самый объективный список лучших игр в истории. Пользователь портала IGN математически высчитал 500 лучших игр всех времен – для этого он изучил десятки рейтингов за последние 30 лет.

Для своих подсчетов энтузиаст учитывал только те тайтлы, которые попадали в несколько подобных рейтингов, а итоговый балл высчитывался путем умножения средней оценки на частоту её появления в списках. По этой причине в топе нет недавних хитов, например Elden Ring и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Так, лучшей игрой в истории согласно математическим расчетам стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild, выпущенная в 2017 году.

На втором месте оказался "Тетрис" для Game Boy, а на третьем – оригинальная The Last of Us.

В первую десятку также вошли Ocarina of Time, Half-Life 2, Super Mario 64, A Link to the Past, "Ведьмак 3", Resident Evil 4 и GTA V.

Также в топе есть и много классики – от CS 1.6 до первой StarCraft и Fallout. С полным списком можно ознакомиться на сайте IGN.

К слову, на 500-м месте расположился The World Ends With You (TWEWY) – это очень необычная ролевая игра, которая вышла на портативной консоли Nintendo DS в 2007 году. В ней игрокам нужно постоянно орудовать стилусом, использовать оба экрана консоли и даже дуть в микрофон.

Ранее геймеры выбрали самые ожидаемые игры осени 2023 года для ПК, Xbox и PlayStation. Победителем стал экшен Marvel's Spider-Man 2, набравший половину всех голосов в рейтинге. Второй по популярности оказался Starfield – это первый за 25 лет совершенной новый IP от Bethesda, разработчика Skyrim и Fallout 4.

По мнению экспертов, лето 2023 года – лучший момент для сборки игрового ПК. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево, а после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше.

