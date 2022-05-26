Ведущие европейские аналитики утверждают, что из-за вторжения российских войск на территорию Украины миру может грозить сильнейший голод. Кроме того, и вывоз зерна с территории нашей страны бесследно не пройдет - нехватку продовольствия почувствуют все. УНИАН расскажет, какие запасы на случай голода лучше сделать заранее.
Ранее мы говорили о том, что взять с собой убежище. Эта информация пригодится, если боевые действия станут более активными.
Стратегический запас продуктов для семьи - перечень
Уже сейчас Украину ожидает дефицит соли из-за остановки работы предприятия "Артемсоль". Цены на консервант растут стремительно - в столичных магазинах легко можно найти упаковку соли за 90-95 грн. Та же история с гречкой, которую украинцы уже сейчас начинают покупать килограммами.
Бездумно сметать с полок магазинов все продукты, которые окажутся в вашем поле зрения, не нужно. Лучше составить список и действовать разумно.
Вам однозначно нужны:
- Консервы: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые.
- Продукты быстрого приготовления: лапша, порошковое пюре.
- Крупы: пшено, гречка, рис, горох.
- Макаронные изделия: вермишель, макароны, спагетти.
- Мука, сахар, соль.
- Чай, кофе.
- Молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).
- Сухари, сушки, крекеры, хлебцы.
- Богатые углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва, козинаки.
- Мед, сгущенка.
- Масло подсолнечное.
Вышеописанный перечень - это необходимый стратегический запас продуктов для семьи из трех человек. Если у вас есть маленькие дети, то купите дополнительно:
- Молочную смесь+воду для приготовления.
- Крупы для приготовления каши или порошковые каши для быстрого приготовления.
- Готовое питание в баночках - пюре мясное и овощное.
- Печенье несладкое (вместо хлеба).
- Печенье сладкое (источник углеводов).
Количество продуктов рассчитывайте, исходя из ваших норм потребления еды. Составьте примерное меню, подумайте, сколько вы съедаете ежедневно, без чего можете обойтись, а какие продукты обязательны, и делайте запасы разумно. Некоторые украинцы также запасаются водкой - эта "валюта" крепче любой другой и неоднократно выручала во времена кризиса.
Лекарства на случай войны или кризиса - необходимые медикаменты
Проблема с продовольствием имеет разные последствия, в том числе, может возникнуть дефицит любых других товаров, в том числе, медицинских.
УНИАН предлагает список медикаментов, которые должны быть в вашей аптечке:
- стерильные и нестерильные перчатки;
- йод и спирт;
- бинт и вата;
- перекись и хлоргексидин;
- пластыри бактерицидные;
- обезболивающие препараты;
- лекарства от расстройства желудка;
- противоаллергические препараты;
- таблетки для обеззараживания воды;
- антисептики;
- энтеросорбенты;
- таблетки от головной боли;
- противовоспалительные препараты;
- лекарства от боли в горле, кашля;
- тонометр (для людей с повышенным\пониженным давлением).
Не забывайте о медицинских препаратах, которые вы принимаете на регулярной основе - это могут быть даже необходимые вам витамины. Людям с астмой, диабетом или другими хроническими заболеваниями особенно важно позаботиться о запасе своих личных лекарственных средств и приспособлений.