Какие продукты должны быть в запасе / depositphotos.com

Ведущие европейские аналитики утверждают, что из-за вторжения российских войск на территорию Украины миру может грозить сильнейший голод. Кроме того, и вывоз зерна с территории нашей страны бесследно не пройдет - нехватку продовольствия почувствуют все. УНИАН расскажет, какие запасы на случай голода лучше сделать заранее.

Ранее мы говорили о том, что взять с собой убежище. Эта информация пригодится, если боевые действия станут более активными.

Стратегический запас продуктов для семьи - перечень

Уже сейчас Украину ожидает дефицит соли из-за остановки работы предприятия "Артемсоль". Цены на консервант растут стремительно - в столичных магазинах легко можно найти упаковку соли за 90-95 грн. Та же история с гречкой, которую украинцы уже сейчас начинают покупать килограммами.

Бездумно сметать с полок магазинов все продукты, которые окажутся в вашем поле зрения, не нужно. Лучше составить список и действовать разумно.

Вам однозначно нужны:

  • Консервы: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые.
  • Продукты быстрого приготовления: лапша, порошковое пюре.
  • Крупы: пшено, гречка, рис, горох.
  • Макаронные изделия: вермишель, макароны, спагетти.
  • Мука, сахар, соль.
  • Чай, кофе.
  • Молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).
  • Сухари, сушки, крекеры, хлебцы.
  • Богатые углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва, козинаки.
  • Мед, сгущенка.
  • Масло подсолнечное.

Вышеописанный перечень - это необходимый стратегический запас продуктов для семьи из трех человек. Если у вас есть маленькие дети, то купите дополнительно:

  • Молочную смесь+воду для приготовления.
  • Крупы для приготовления каши или порошковые каши для быстрого приготовления.
  • Готовое питание в баночках - пюре мясное и овощное.
  • Печенье несладкое (вместо хлеба).
  • Печенье сладкое (источник углеводов).

Количество продуктов рассчитывайте, исходя из ваших норм потребления еды. Составьте примерное меню, подумайте, сколько вы съедаете ежедневно, без чего можете обойтись, а какие продукты обязательны, и делайте запасы разумно. Некоторые украинцы также запасаются водкой - эта "валюта" крепче любой другой и неоднократно выручала во времена кризиса.

Лекарства на случай войны или кризиса - необходимые медикаменты

Проблема с продовольствием имеет разные последствия, в том числе, может возникнуть дефицит любых других товаров, в том числе, медицинских. 

УНИАН предлагает список медикаментов, которые должны быть в вашей аптечке:

  • стерильные и нестерильные перчатки;
  • йод и спирт;
  • бинт и вата;
  • перекись и хлоргексидин;
  • пластыри бактерицидные;
  • обезболивающие препараты;
  • лекарства от расстройства желудка;
  • противоаллергические препараты;
  • таблетки для обеззараживания воды;
  • антисептики;
  • энтеросорбенты;
  • таблетки от головной боли;
  • противовоспалительные препараты;
  • лекарства от боли в горле, кашля;
  • тонометр (для людей с повышенным\пониженным давлением).

Не забывайте о медицинских препаратах, которые вы принимаете на регулярной основе - это могут быть даже необходимые вам витамины. Людям с астмой, диабетом или другими хроническими заболеваниями особенно важно позаботиться о запасе своих личных лекарственных средств и приспособлений.

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