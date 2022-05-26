Какие продукты должны быть в запасе и чем наполнить аптечку "на всякий случай" - узнайте на УНИАН.

Ведущие европейские аналитики утверждают, что из-за вторжения российских войск на территорию Украины миру может грозить сильнейший голод. Кроме того, и вывоз зерна с территории нашей страны бесследно не пройдет - нехватку продовольствия почувствуют все. УНИАН расскажет, какие запасы на случай голода лучше сделать заранее.

Ранее мы говорили о том, что взять с собой убежище. Эта информация пригодится, если боевые действия станут более активными.

Стратегический запас продуктов для семьи - перечень

Уже сейчас Украину ожидает дефицит соли из-за остановки работы предприятия "Артемсоль". Цены на консервант растут стремительно - в столичных магазинах легко можно найти упаковку соли за 90-95 грн. Та же история с гречкой, которую украинцы уже сейчас начинают покупать килограммами.

Бездумно сметать с полок магазинов все продукты, которые окажутся в вашем поле зрения, не нужно. Лучше составить список и действовать разумно.

Вам однозначно нужны:

Консервы: мясо тушеное (свинина, говядина), рыбные консервы, овощные, бобовые.

Продукты быстрого приготовления: лапша, порошковое пюре.

Крупы: пшено, гречка, рис, горох.

Макаронные изделия: вермишель, макароны, спагетти.

Мука, сахар, соль.

Чай, кофе.

Молоко длительного хранения (ультрапастеризованное).

Сухари, сушки, крекеры, хлебцы.

Богатые углеводами продукты: сладкое печенье, конфеты, сухофрукты, халва, козинаки.

Мед, сгущенка.

Масло подсолнечное.

Вышеописанный перечень - это необходимый стратегический запас продуктов для семьи из трех человек. Если у вас есть маленькие дети, то купите дополнительно:

Молочную смесь+воду для приготовления.

Крупы для приготовления каши или порошковые каши для быстрого приготовления.

Готовое питание в баночках - пюре мясное и овощное.

Печенье несладкое (вместо хлеба).

Печенье сладкое (источник углеводов).

Количество продуктов рассчитывайте, исходя из ваших норм потребления еды. Составьте примерное меню, подумайте, сколько вы съедаете ежедневно, без чего можете обойтись, а какие продукты обязательны, и делайте запасы разумно. Некоторые украинцы также запасаются водкой - эта "валюта" крепче любой другой и неоднократно выручала во времена кризиса.

Лекарства на случай войны или кризиса - необходимые медикаменты

Проблема с продовольствием имеет разные последствия, в том числе, может возникнуть дефицит любых других товаров, в том числе, медицинских.

УНИАН предлагает список медикаментов, которые должны быть в вашей аптечке:

стерильные и нестерильные перчатки;

йод и спирт;

бинт и вата;

перекись и хлоргексидин;

пластыри бактерицидные;

обезболивающие препараты;

лекарства от расстройства желудка;

противоаллергические препараты;

таблетки для обеззараживания воды;

антисептики;

энтеросорбенты;

таблетки от головной боли;

противовоспалительные препараты;

лекарства от боли в горле, кашля;

тонометр (для людей с повышенным\пониженным давлением).

Не забывайте о медицинских препаратах, которые вы принимаете на регулярной основе - это могут быть даже необходимые вам витамины. Людям с астмой, диабетом или другими хроническими заболеваниями особенно важно позаботиться о запасе своих личных лекарственных средств и приспособлений.

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