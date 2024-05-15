Он в первую очередь будет полезен тем, кто в ближайшее время планирует обновить свое железо.

Качество графики в компьютерных играх постоянно улучшается, что заставляет владельцев ПК регулярно модернизировать свои системы, чтобы с комфортом наслаждаться AAA-тайтлами. Сайт The Gamer составил топ-20 самых "тяжелых" игры, в которые можно сыграть прямо сейчас.

К примеру, выпущенный в 2019 году украинский шутер Metro Exodus и сейчас использует столько ресурсов системы, что наверняка еще долгое время будет использоваться в качестве бенчмарков. Тем, кто скоро планирует обновить свой ПК, следует ознакомиться с рекомендуемыми требованиями этих тайтлов для лучшего ориентира.

Самые требовательные игры на ПК 2024:

20. Total War: Warhammer 3

19. Halo Infinite

18. Control

17. Starfield

16. The Ascent

15. Baldur's Gate 3

14. Shadow of the Tomb Raider

13. Forza Horizon 5

12. Marvel's Spider-Man Remastered & Miles Morales

11. Dying Light 2

10. Final Fantasy XV

9. The Last Of Us Part I

8. Dragon's Dogma 2

7. Resident Evil 4 Remake

6. Star Wars Jedi: Survivor

5 Red Dead Redemption 2

4. Метро Исход

Проект 4A Games стал одним из первых, использующих трассировку лучей и в полной мере раскрывающий весь потенциал видеокарт Nvidia RTX. Бенчмарки PC Gamer на самых низких настройках показывают в среднем менее 60 кадров в секунду на GTX 1070. Для того чтобы "разогнать до максимума", потребуется RTX 2060 и выше.

Это не самый требовательный шутер от первого лица на рынке, но "Метро" определенно награждает владельцев мощных ПК потрясающей визуальной реалистичностью.

3. Ark: Survival Ascended

Игры на Unreal Engine 5 продолжают повышать системные требования, и ни одна игра не иллюстрирует это лучше, чем ARK: Survival Ascended, ремейк игры 2015 года. В рекомендуемых требованиях указана связка RTX 3080 и Ryzen 5 3600X, но даже они не гарантируют стабильный FPS в 1080р.

2. Cyberpunk 2077

Вам нужен достаточно мощный ПК, если вы хотите в полной мере насладиться Найт-Сити, его архитектурой и интерьером. На "минималках" тайтл запустится и на Nvidia GTX 1060, но полностью он раскрывается в системе с RTX 3080 Ti или выше.

Ну а если вы хотите оценить все красоты в разрешении 4К, с трассировкой пути и на максимальных настройках графики, вам понадобится самый мощный ПК – в буквальном смысле, поскольку только RTX 4090 и процессор высшего уровня могут стабильно запускать Киберпанк с этими показателями.

1. Alan Wake 2

Последняя игра Remedy имеет самые требовательные характеристики ПК, которые эксперты встречали со времен Cyberpunk 2077. Только в минималках указаны RTX 2060 и Intel i5-7600K, тогда как большинстве игр эта связка гарантировала бы рекомендуемые настройки.

Если вы стремитесь к стабильным 60 кадрам в секунду, вам понадобятся RTX 3070 в паре с Ryzen 7 3700X. Для разрешения 4K с трассировкой лучей нужна RTX 4080 или выше, и это при условии, что DLSS настроен на производительность (внутреннее разрешение 1080p).

В Digital Foundy говорят, что AW2 использует формы программной трассировки лучей, чтобы значительно улучшить качество отражений и фоновой окклюзии. Это делает Alan Wake 2 визуально впечатляющей даже при самых низких настройках, но она становится совершенно фотореалистичной при активации трассировки пути – настройки, с которой могут справиться только карты RTX 4080 и 4090.

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