Никакой информации о сроках релиза нет, но, вероятно, игру анонсируют уже на одной из летних презентаций.

В сети появилась новая информация о следующей игре Valve, создателей Half-Life, Counter-Strike, Dota, и других культовых тайтлов. Ранее проект был известен как Neon Prime и Citadel. Теперь же, по слухам, проект носит название Deadlock, пишет Insider Gaming.

Заявляется, что это соревновательный PvP-экшен от третьего лица в формате 6-на-6, где у игроков будут 4 линии, на каждой из которых будут башни. Сеттинг – фэнтези в сочетании со стимпанком.

Deadlock сейчас находится на стадии закрытой альфа-версии, в которую уже играют люди. Тайтл описывают, как смесь Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orcs Must Die. Таким образом он совместит в себе формулы всех успешных онлайн-игр. Вероятно, игру анонсируют официально на одной из летних презентаций.

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Возможные скриншоты игры

Valve часто упрекают в том, что она больше не работает над полноценными одиночными играми с сюжетной кампанией. Вместо этого компания нацелена на получение стабильной прибыли и дальнейшее доминирование платформы Steam.

Напомним, после выпуска Portal 2 в далеком 2011 году Valve сделала большой перерыв и спустя почти 10 лет вернулась с новой частью Half-Life: Alyx для VR-систем. А в сентябре 2023 состоялся релиз Counter-Strike 2 – это новая версия главного онлайнового шутера.

Также компания активно продвигает свою портативную консоль Steam Deck, которая стала настоящим хитом. По слухам, выход нового "Дека" придется ждать минимум пару лет. До того момента на рынке появится Switch 2 и новый Xbox.

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