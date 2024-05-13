Пока увеличение коснулось трех тайтлов, среди которых популярная Sea of Thieves.

Геймеры и СМИ заметили, что в магазине Steam неожиданно выросла стоимость игр издательства Microsoft. Это касается нескольких "дешевых" регионов, включая Украину, Казахстан, Мексику, Индию и Филиппины.

Скачок в ценах довольно существенный, особенно на фоне недавних скидок на эти тайтлы. С чем это связано это подорожание, издатель пояснений не дал. Некоторые предположили, что цены лишь были скорректированы с учетом курса валют разных стран.

Что касается Украины, то рост цен выглядит следующим образом:

Видео дня

Sea of Thieves – с 629 грн до 1030 грн;

Gears 5 – с 479 грн до 760 грн;

Gears Tactics – с 479 грн до 760 грн.

Игровое подразделение Microsoft переживает сильную турбулентность. Ранее в этом месяца компания неожиданно закрыла четыре игровые студии, включая Arkane Austin и Tango Gameworks, сделавшая одну из лучших игр 2023 года. Это случилось в рамках инициативы по урезанию расходов, и процесс еще не завершен.

Вместе с тем в Microsoft рассматривают очередное повышение стоимости Xbox Game Pass и собирается запустить новый тариф для своей подписки. От показателей Xbox в 2024 году во многом будет зависеть дальнейшее будущее игрового подразделения Microsoft, рассказал источник.

А пока одни повышают цены, другие, наоборот, понижают. Создатели Hades 2 снизили цену на игру в украинском Steam с 600 гривен до 460. Таким образом, украинский регион Steam вошел в тройку с самыми низкими ценами на новинку Supergiant Games.

А если вы ищете во что поиграть в этом месяце. УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей, которые выйдут в мае. В ближайшие недели нас ждет продолжение Hellblade, обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянет на ПК.

Вас также могут заинтересовать новости: