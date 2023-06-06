Рассказываем, что добавить в воду, чтобы она не портилась, и как правильно хранить воду в домашних условиях, если возникла экстренная ситуация.

Во время войны многие жители нашей страны бывают лишены доступа к воде - не только питьевой, но и водопроводной. Такие ситуации случались и до полномасштабного вторжения РФ - природные катаклизмы или сбои в системах водоснабжения становились причиной отсутствия воды в домах.

УНИАН расскажет, как сохранить воду на долгое время, чтобы не остаться без нее при экстренной ситуации.

В чем хранить питьевую воду дома - варианты

Наполнять водой нужно емкости разного объема и размера - если с вами живут старики или маленькие дети, то огромную бочку с водой они не поднимут, значит, нужна тара поменьше.

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Запасаясь водой, стоит учитывать ряд важных правил:

выбирайте контейнеры из пищевого пластика или те, что предназначены для хранения дождевой воды;

лучше использовать прозрачные емкости;

как хранить воду из-под крана - подальше от света и любых химических источников загрязнения;

ни в коем случае не выбирайте для хранения улицу зимой - если она замерзнет, а в доме не будет тепла, то растопить ее вы не сможете.

Также важно понимать, сколько можно хранить воду в бутылях - если вы намерены сохранять ее дольше 6 месяцев, то воду потребуется очищать. Если же вы не сможете этого сделать, то учитывайте, что по прошествии полугода воду придется менять.

Длительное хранение водопроводной воды - считаем потребности

Прежде, чем набирать воду во все емкости подряд, стоит рассчитать, сколько воды потребляет ваша семья. По общепринятым стандартам это:

3 л в день - для питья;

4 литра в день - для гигиенических процедур;

15-25 литров в день - туалет, мытье рук, душ, другие гигиенические процедуры;

для домашних питомцев - по ситуации.

В последнем подпункте нет точной цифры, поскольку требуемое количество воды будет зависеть от размеров вашего питомца и его потребностей. Также стоит учесть, что приведенные нормы рассчитаны на 1 взрослого человека. Если же в вашей семье есть младенцы, старики, беременные женщины, лежачие больные и т.д., то норму нужно увеличить раза в два, а лучше - ориентироваться на потребности каждого человека.

Как очистить воду для питья - безопасные методы

Не вся вода, которую вы набираете, будет пригодна для питья, особенно если она достаточно долго хранится. Для того, чтобы очистить воду и потом использовать ее для питья или приготовления блюд, есть два действенных метода.

Активированный уголь

Знакомое каждому средство поможет нейтрализовать неприятный запах и привкус водопроводной воды и убрать все вредные химические добавки. Технология очищения следующая:

взять марлю и завернуть в нее несколько таблеток активированного угля;

положить этот сверток на дно емкости с водой;

подождать 8-10 часов и достать марлю.

По прошествии указанного времени вы увидите, что вода полностью очистится, станет нейтральной на вкус и безопасной к употреблению.

Серебро

Обычное столовое серебро или украшения из серебра также отлично очищают воду. Данный металл обладает чудесными бактерицидными свойствами, поэтому таким методом можно пользоваться без сомнений.

Для того, чтобы очистить воду серебром, вам нужно бросить на дно емкости любой серебряный предмет - ложку, кольцо или другую вещь и оставить на ночь. За это время ионы серебра обеспечат полную очистку воды.

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