Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево.

Как утверждают авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed, лето 2023 года – тот самый момент, когда сборка игрового ПК с нуля окажется действительно выгодным вложением средств.

По их словам, последние месяцы характеризуются значительным снижением спроса на готовые компьютерные решения и комплектующие для них. Это, в свою очередь, привело к накоплению их избыточных запасов.

Например, журналисты утверждают, что рекордно подешевела оперативная память. Начиная с 2023 года, стоимость ОЗУ стандарта DDR5 упала почти на 60%.

Остальные комплектующие также стоят сейчас крайне выгодно: после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше, а без того дешевые SSD-накопители подешевели еще сильнее.

Более того, снижение цен затронуло и сегмент процессоров. Популярный у геймеров Ryzen 7 5800X3D подешевел более чем на 30% – теперь средняя его стоимость составляет $320, а по скидке его можно "урвать" и вовсе за $270.

Таким образом игровой ПК для Full HD-разрешения, который будет "тянуть" все игры, сегодня обойдется не дороже $600-700, хотя еще год назад за него нужно было выложить больше тысячи долларов.

На каком ПК играет большинство геймеров мира в 2023

Как вы, возможно, знаете, Valve каждый месяц выпускает подробные отчеты по оборудованию и ПО пользователей сервиса Steam. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров.

Статистика показывает, что несмотря на то, что в последнее время видеокарты сильно подешевели, геймеры не спешат делать апгрейд. Самой популярной моделью среди Steam-геймеров все еще остается GeForce GTX 1650. На втором и третьем местах находятся RTX 3060 и GTX 1060.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шести ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. В то же время все больше пользователей, если опираться на статистику Steam, предпочитают ОС Windows 11.

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