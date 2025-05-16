Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 15 ноября, предзаказы уже открыты.

Вчера вечером Ubisoft показала дебютный трейлер новой части Assassin’s Creed с подзаголовком Shadows. События тайтла развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ.

Трейлер был одновременно опубликован на разных YouTube-каналах, включая PlayStation, IGN, Ubisoft Japan и прочие. И многие версии синематика получили огромное количество дизлайков, превышающее лайки.

Среди ключевой критики можно выделить несколько вещей. Во-первых, это чернокожий самурай Ясукэ в качестве одного из протагонистов. Некоторые пользователи считают что Ubisoft переврала историю ради инклюзивности, а личность, послужившая прототипом Ясукэ, на самом деле не была самураем. Кроме того, сам персонаж выглядит абсурдно в этом сеттинге, поэтому роль "ассассина во тьме" ему не сильно подходит. Также пользователи выразили сожаление, что в "японской" Assassinʼs Creed, о которой Ubisoft давно просили, им все равно не дают сыграть за японца-самурая.

Помимо этого, геймеры раскритиковали Ubisoft за то, что она открыла предзаказы на игру еще до показа геймплея. Геймеры агитируют сообщество не покупать Assassin's Creed Shadows, а дождаться подробной демонстрации игрового процесса, а в идеале – выхода игры.

По традиции, в новой части Assassin's Creed Ubisoft обещает огромный открытый мир, полный жизни, и разнообразные пейзажи, которые меняются в зависимости от сезона: от шумных портовых городов до обширных городов-замков и живописной сельской местности.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 15 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. За разработку отвечает подразделение Quebec, выпустившее прежде Assassin’s Creed Odyssey и Syndicate.

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