До этого компания планировала запуск игры в течение всего 2025-го.

В своем последнем финансовом отчете издательство Take-Two (владелец Rockstar) сообщило – долгожданный релиз Grand Theft Auto VI намечен на осень 2025 год. Тогда игра должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series, пишет IGN.

Ранее в сети ходили слухи, что разработка игры отстает от графика и релиз могут перенести с весны на осень или даже на 2026 год – частично эта информация подтвердилась.

К слову, ПК-версия GTA 6 до сих пор официально так и не подтверждена. Она не упоминалась ни в анонсирующем пресс-релизе, ни в последнем финансовом отчете. То, что она существует, сомневаться не приходится, но даже ориентировочные сроки ее релиза пока неизвестны. Напомним, что порта GTA 6 пришлось ждать два года после премьеры на консолях.

GTA 6: что мы уже знаем об игре

Действие игры развернется в Вайс-Сити – однако его современном варианте, а не версии 80-х. В игре будет два главных героя – Лусия и Джейсон. Их линия основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей банков времен Великой депрессии США.

Впервые в истории GTA протагонистом станет женщина, а переключаться между персонажами можно в любое время. Игровой процесс GTA 6 основан на наработках GTA 5 и RDR 2 2. Как и в предыдущих частях GTA, здесь нужно будет исследовать открытый мир, использовать огнестрельное оружие, грабить магазины и водить машины.

В дебютном трейлере, который собрал уже почти 200 млн просмотров, показано нарезки кат-сцен, кадры с видами Вайс-Сити, которые, позволяют оценить качество графики, неигровых персонажей, поездки на машинах и других транспортных средствах, стрельбу и прочее.

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