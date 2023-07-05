PUBG по сей день носит звание игры с самым высоким пиковым онлайном за все время существования Steam.

Журналисты портала IGN опубликовали рейтинг из 15 самых популярных игр в Steam за все время существования игрового сервиса. Здесь есть как онлайн-игры, так и однопользовательские тайтлы.

Отмечается, что рейтинг основан на количестве одновременно играющих игроков – для его составления учитывались максимальные показатели, достигнутые в каждой игре.

В итоге, на первом месте оказался Player Unknown’s Battlegrounds, более известный как PUBG, который стал прародителем самого популярного жанра в мире в последние годы – королевских битв.

С пиковым онлайном в 3,25 млн игроков PUBG почти вдвое превосходит следующую по популярности игру Steam и намного превосходит многих других джаггернаутов в этом списке, а также является самой популярной игрой Steam всех времен.

На втором месте расположился легендарный Counter-Strike: Global Offensive – Steam, возможно, не был бы ведущей платформой в отрасли без постоянного успеха этого серии, которая по сей день почти ежедневно охватывает сотни тысяч одновременно играющих игроков. Пиковый же онлайн проекта составил 1,8 млн игроков.

Трудно представить, насколько большой фурор произведет недавно анонсированная Counter-Strike 2, когда она выйдет позже этим летом.

Замыкает тройку лидеров MMO-тайтл Lost Ark с пиковым онлайном в 1,32 миллиона игроков. Отмечается, что стоило игре выйти в общий доступ в феврале 2022 года, как спустя меньше, чем 24 часа она побила рекорд по "онлайну" у всей MMORPG-библиотеки Steam.

В список самых популярных игр в Steam также вошли:

Dota 2 – пиковый онлайн 1.29 млн;

Cyberpunk 2077 – пиковый онлайн 1 млн;

Elden Ring – пиковый онлайн 953 тыс.;

New World – пиковый онлайн 953 тыс.;

Hogwarts Legacy – пиковый онлайн 879 тыс.;

Goose Goose Duck – пиковый онлайн 702 тыс.;

Apex Legends – пиковый онлайн 624 тыс.;

Valheim – пиковый онлайн 502 тыс.;

Call of Duty: Warzone – пиковый онлайн 491 тыс.;

Terraria – пиковый онлайн 489 тыс.;

Capcom Arcade Stadium – пиковый онлайн 472 тыс.;

Fallout 4 – пиковый онлайн 472 тыс.

К слову, если вы пропустили, в сервисе Steam сейчас проходит большая летняя распродажа. Подешевели многие новинки, а хитов прошлых лет вроде Red Dead Redemption 2, Elden Ring и God of War по сниженным ценам и вовсе не счесть. В общем, каждый найдет что-то для себя.

Лето, как правило, считается в игровой индустрии периодом затишья. В отличие от июня, в ближайшие два месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдется, во что поиграть. УНИАН рассказывал о самых ожидаемых ПК-играх июля 2023.

Вас также могут заинтересовать новости: