Вместе с дополнением Undead Nightmare, где вы столкнетесь с зомби.

Похоже, Rockstar Games готовится выпустить на ПК свой ковбойский экшен Red Dead Redemption. В последнем обновлении на сайте разработчиков датамайнеры нашли информацию, что прямо указывает на существование компьютерной версии.

Судя по описанию, на ПК выйдет сразу комплект с базовой игрой Red Dead Redemption и крупным дополнением Undead Nightmare, которое рассказывает о том, как главный герой, Джон Марстон, ищет лекарство от эпидемии зомби-вируса.

Первоначальный релиз Red Dead Redemption состоялся почти 14 лет назад, 18 мая 2010 года на PS3 и Xbox 360. Возможно, Rockstar Games приурочит анонс к 14-летию игры, то есть ждать осталось всего-ничего.

Стоит отметить, что это может быть как прямой порт с PS3 или Xbox 360, так и адаптация недавно выпущенных улучшенных версий Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch. Игра получила некоторые технические улучшения и поддержку субтитров на русском языке, которых не было в оригинале.

Трейлер переиздания Red Dead Redemption

Rockstar описывает первую RDR так:

Red Dead Redemption — эпический вестерн и одна из самых значимых игр поколения, получившая около 170 наград в номинации "Игра года". В ней рассказывается о бывшем бандите Джоне Марстоне, который путешествует по просторам американского фронтира и Мексики, охотясь за своими прежними подельниками из знаменитой банды ван дер Линде ради спасения своей семьи.

Стоит отметить, что сюжетно первая RDR продолжает вторую часть, хоть она и вышла на 8 лет раньше. Поэтому если вы хотите ознакомиться с серией так, как задумали разработчики, начните с первой Red Dead Redemption.

Сама Rockstar сейчас вовсю занята GTA 6, которая ожидается в следующем году. Правда, была информация, что разработка игры отстает от графика, поэтому релиз могут перенести на конец 2025 года или даже на 2026-й. ПК-версия пока официально не подтверждена.

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