Авторы Hades 2 снизили цену на игру в украинском Steam – стоит дешевле оригинала

В украинском регионе цена на игру одна из самых низких и составляет всего 460 грн.

Авторы "рогалика" Hades 2 меньше чем через неделю после релиза снизили цену на хитовую новинку в нескольких регионах Steam, включая украинский – об этом пишут пользователи в сети.

Изначально стоимость Hades 2 в раннем доступе составляла 600 грн, но теперь ее снизили до 460 грн. Одновременно с этим, купившим по старой цене автоматически вернули часть денег. Таким образом, украинский регион Steam вошел в тройку с самыми низкими ценами на новинку Supergiant Games.

Примечательно, что обратить внимание разработчиков из Supergiant Games на ценник игры просили польские игроки. Как оказалось, цена в данном регионе была чуть ли не самой высокой (139 злотых ~ 35 долларов), что даже дороже оригинальной стоимости в США в $30. Создатели пошли навстречу игрокам и снизили ее до 117 злотых.

Стоит отметить, что в других регионах изменений не произошло. Ровно, как и в магазине EGS – там игра по-прежнему стоит 600 грн.

Многие пользователи написали, что после такого жеста сразу же купили игру, хотя изначально планировали сделать это уже после релиза полной версии и скидок. Более того, снижение цены сделало Hades 2 дешевле первой части, которая без скидок продается за 515 грн.

Полноценный релиз Hades 2 ожидается не раньше конца 2024 года. Но уже сейчас, по словам разработчиков, контента в данной версии игры больше, чем во всей оригинальной Hades, вышедшей в 2020. В Steam у игры 94% положительных отзывов, также сиквел получил украинский перевод.

Hades 2 — что нужно знать об игре

Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней игры является Мелиноя, сестра протагониста первой части. Она отправляется на охоту за титаном Кроноса, а в ходе своего путешествия девушке предстоит повстречает различных богов, которые будут ей помогать.

Проект во многом вдохновлен тематикой колдовства, Подземного царства и всего таинственного. Одной из центральных фигур в сиквеле станет Геката, богиня чар и призраков.

Первую часть Hades называют идеальная roguelite-игрой, которая не надоедает сотни часов. А по количеству номинаций в 2020 году она уступила лишь The Last of Us Part II.

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