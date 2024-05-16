Акция продлится до вечера 23 мая, после чего пользователей EGS ждет еще дна ААА-игра.

Магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу Dragon Age: Inquisition: Game of the Year Edition. Это полное издание известной RPG от авторов Mass Effect из студии BioWare, в которое входят основная игра и все официальные дополнения.

Бесплатная раздача продлится до вечера 23 мая. А на следующей неделе пользователей EGS ждет еще дна ААА-игра. Столь щедрые раздачи пройдут в рамках мега-распродажи, которая стартовала сегодня и продлится вплоть до 13 июня.

Dragon Age: Inquisition – для тех, кто не играл

Dragon Age: Inquisition получила очень высокие оценки в прессе и была признана лучшей игрой 2014 года по версии The Game Awards и многих авторитетных изданий. Согласно данным сайта GotyPicks, игра BioWare стало лидером по количеству наград в категории "Игра года 2014".

"Инквизиция" полюбилась сообществу огромным красивым игровым миром, динамичной боевой системой, а также проработанными взаимоотношения с напарниками Среди минусов упоминаются скучный кооператив и бедная система "прокачки".

В разработке уже давно находится новая Dragon Age, и, по слухам, ее релиз состоится уже в этом году. Поэтому это хорошая возможность ознакомиться с фентезийной серией от авторов Mass Effect.

Если вы ищете во что поиграть в мае. УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей, которые дебютируют в мае. Уже скоро выходит сиквел Hellblade, а сегодня один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянул на ПК.

А еще ранее в этом месяце в раннем доступе вышел Hades 2, продолжение одного из лучших представителей жанра рогалик. Украинский регион Steam вошел в тройку с самыми низкими ценами на новинку Supergiant Games.

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