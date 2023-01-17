Какие препараты важно иметь дома на случай длительного отсутствия электроэнергии - читайте в материале УНИАН.

На случай блэкаута советуем запастись необходимыми лекарствами. Рассказываем, что должно быть в домашней аптечке.

Ранее мы писали, какие сделать запасы на случай голода - перечень продуктов.

Какие лекарства должны быть в домашней аптечке на случай блэкаута

Этот список небольшой, но важно, чтобы эти препараты были у вас дома:

Видео дня

Нестероидные противовоспалительные (это обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные) - "Нурофен" ("Ибупрофен"), парацетамол, "Нимесил" (на выбор).

(на выбор). Антибиотик широкого спектра действия - лучше всего, если будет "Азитромицин" , так как он наиболее универсальный. Еще - "Левомицетин", "Нифуроксазид".

Антибиотики в Украине продают только по рецепту, поэтому лучше заранее обсудить этот вопрос с семейным врачом и купить эти препараты на будущее.

От рвоты - "Метоклопрамид", "Церукал", "Мотилиум" в таблетках; также можно положить в аптечку ампулу "Церукала" и шприц 2 мл .

в таблетках; также можно положить в аптечку . От диареи - несколько капсул "Имодиума" .

При отитах - ушные капли "Отипакс" .

. При сильной аллергии - "Дексаметазон" в ампулах.

Важно: если вы постоянно принимаете лекарства, нужно купить необходимые вам препараты хотя бы на месяц вперед.

Также советуем заранее узнать список аптек в вашем городе или районе, которые будут работать при длительном отключении электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: