Какие лекарства должны быть на случай блэкаута / УНИАН

На случай блэкаута советуем запастись необходимыми лекарствами. Рассказываем, что должно быть в домашней аптечке.

Ранее мы писали, какие сделать запасы на случай голода - перечень продуктов. 

Какие лекарства должны быть в домашней аптечке на случай блэкаута

Этот список небольшой, но важно, чтобы эти препараты были у вас дома:

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  • Нестероидные противовоспалительные (это обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные) - "Нурофен" ("Ибупрофен"), парацетамол, "Нимесил" (на выбор).
  • Антибиотик широкого спектра действия - лучше всего, если будет "Азитромицин", так как он наиболее универсальный. Еще - "Левомицетин", "Нифуроксазид".

Антибиотики в Украине продают только по рецепту, поэтому лучше заранее обсудить этот вопрос с семейным врачом и купить эти препараты на будущее. 

  • От рвоты - "Метоклопрамид", "Церукал", "Мотилиум" в таблетках; также можно положить в аптечку ампулу "Церукала" и шприц 2 мл.
  • От диареи - несколько капсул "Имодиума". 
  • При отитах - ушные капли "Отипакс"
  • При сильной аллергии - "Дексаметазон" в ампулах.

Важно: если вы постоянно принимаете лекарства, нужно купить необходимые вам препараты хотя бы на месяц вперед. 

Также советуем заранее узнать список аптек в вашем городе или районе, которые будут работать при длительном отключении электроэнергии.

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