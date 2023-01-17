На случай блэкаута советуем запастись необходимыми лекарствами. Рассказываем, что должно быть в домашней аптечке.
Ранее мы писали, какие сделать запасы на случай голода - перечень продуктов.
Какие лекарства должны быть в домашней аптечке на случай блэкаута
Этот список небольшой, но важно, чтобы эти препараты были у вас дома:
- Нестероидные противовоспалительные (это обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные) - "Нурофен" ("Ибупрофен"), парацетамол, "Нимесил" (на выбор).
- Антибиотик широкого спектра действия - лучше всего, если будет "Азитромицин", так как он наиболее универсальный. Еще - "Левомицетин", "Нифуроксазид".
Антибиотики в Украине продают только по рецепту, поэтому лучше заранее обсудить этот вопрос с семейным врачом и купить эти препараты на будущее.
- От рвоты - "Метоклопрамид", "Церукал", "Мотилиум" в таблетках; также можно положить в аптечку ампулу "Церукала" и шприц 2 мл.
- От диареи - несколько капсул "Имодиума".
- При отитах - ушные капли "Отипакс".
- При сильной аллергии - "Дексаметазон" в ампулах.
Важно: если вы постоянно принимаете лекарства, нужно купить необходимые вам препараты хотя бы на месяц вперед.
Также советуем заранее узнать список аптек в вашем городе или районе, которые будут работать при длительном отключении электроэнергии.