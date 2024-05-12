Летом пройдет большая презентация игры с релизом до конца этого года.

Dragon Age Dreadwolf анонсировали еще в конце 2018 года, но впервые об игре стало известно еще в далеком 2015-м. За это время создатели лишь опубликовали два трейлера без конкретики и поделились несколькими концепт-артами. Однако теперь, судя по всему, BioWare готова наконец выпустить новую часть культовой серии RPG.

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб в рамках специального выпуска подкаста Game Mess подтвердил, Dragon Age Dreadwolf планируют выпустить до конца года, то есть в ближайшие пол года.

Инсайдер отметил, что работа над игрой продвигается успешно, а полноценная презентация Dragon Age: Dreadwolf запланирована на лето 2024 года, вероятно, во время Summer Game Fest или на отдельном ивенте издателя.

Мы до сих пор не знаем практически ничего о новой части Dragon Age, помимо того, что с момента анонса игра пережила многочисленные изменения, доработки, увольнения разработчиков и прочие неурядицы.

Есть сведения, что изначально ее планировали сделать многопользовательской, но в начале 2021 года направление разработки кардинально изменилось. С тех пор игра превратилась в одиночную экшен-RPG с полноценной историей. Упоминается, что часть сюжета игры будет разворачиваться на территории империи Тевинтер, а по своей боевке она напоминает Final Fantasy XV.

Если информация подтвердится, то релиз перерыв между премьерой Dragon Age: Inquisition и следующей частью составит ровно 10 лет. Тогда как первые три игры в серии вышли с временным промежутком в 5 лет.

Отметим, что Dragon Age: Inquisition получила очень высокие оценки в прессе и была признана лучшей игрой 2014 года по версии The Game Awards и многих авторитетных изданий. При этом фанаты приняли "Инквизицию" прохладнее, критикуя слишком сильный упор на экшен и гринд, а также нехватку проработанных активностей.

Выход Dragon Age 4 в этом году также может означать, что релиза новой Mass Effect придется ждать меньше. Сейчас проект находится на стадии предварительного производства, а полноценно им займутся уже после выхода Dragon Age. Возможно, поиграть в новую часть легендарной космооперы мы сможем в ближайшие пару лет.

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