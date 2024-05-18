GTA 6: дата выхода, трейлер и все, что известно о самой ожидаемой игре ближайших лет

Современный Вайс Сити, женщина-протагонист и актуальные платформы – в этом уже можно быть уверенным.

В начале декабря 2023 года вышел первый трейлер Grand Theft Auto 6. Премьера получилась громкой: за 24 часа ролик набрал рекордные 90 млн просмотров и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

На днях Take Two (владелец Rockstar) подтвердил, что компания ожидает релиз GTA VI осенью 2025-го. Наверняка, пройдет еще немало времени перед тем, как появится новая информация о проекте, поэтому давай посмотрим, что известно о новой части культовой серии на сегодняшний момент.

Место действия, карта

Действие игры развернется в Вайс-Сити – город, прототипом которого послужил Майами и который уже фигурировал во франшизе Grand Theft Auto. Впервые его представили в GTA: Vice City 2002 года, но если в той игре события происходили в 1980-х, то в ГТА 6 сюжет развернется в современности.

Ожидается, что новая игра воссоздаст не только город из предыдущей части, но и покажет значительную часть окружающего его штата Леонида – аналоге Флориды. Предположительно, это позволит геймерам выбраться за пределы Вайс-Сити и исследовать окрестности и различные локации

Трудно сосчитать количество "карт GTA 6", собранных энтузиастами на основе "инсайдов", слухов и откровенных фейков. Однако, почти все они сходятся в одном – карта будет огромной и заметно превзойдет Лос-Сантос из GTA 5. В одном из сливов даже говорилось, что игроки смогут заходить в 70% зданий.

Главные герои, сюжет

Центральным протагонистом GTA 6 станет Люсия, первая главная героиня женского пола в серии. О ней мало что известно, но в трейлере она показана в тюремной одежде, поэтому, вероятно, большая часть сюжета игры будет происходить в ее воспоминаниях о прошлой преступной жизни.

Также в трейлер показан мужчина, который, судя по всему, является ее парнем и будет еще одним играбельным персонажем. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд. Вероятно, подобно им, Люсия и ее напарник будут грабить банки и выстраивать свою преступную империю.

Конечно, сложно точно сказать что-либо о сюжете GTA 6 на данный момент. Однако фанаты активно строят теории, предполагая, что мужской персонаж окажется полицейским агентом под прикрытием, а центральной темой истории будет конфликт между долгом и страстью.

Также не до конца ясно, будет ли GTA 6 всего два протагониста – предыдущая часть, напомним, позволяла управлять сразу тремя разными персонажами и переключаться между ними в любой момент.

Геймплей

В трейлере фактически не был показан игровой процесс, и с тех пор о нем не было информации. Но нет ничего, что могло бы указывать на то, что GTA 6 не будет соответствовать предыдущим играм серии.

Игрокам предстоит погрузиться в открытый мир-"песочницу", в которой можно будет бегать, ездить, летать, стрелять и общаться с другими персонажами. Без сомнения, в игре будет куча игровых активностей, включая поход в стриптиз или в ночной клуб, возможность устроить вечеринку у бассейна, а также вступить в банду.

Судя по всему, социальные сети будут важной частью GTA 6. Некоторые фрагменты из трейлера показаны так, будто персонажи снимают видео для TikTok, получая мгновенные комментарии и реакции. Сатира всегда была неотъемлемой частью серии GTA, поэтому высмеивание пороков соцсетей в новой игре – вполне ожидаемый шаг.

Дата выхода, платформы

Rockstar постепенно сужает дату выхода GTA 6. В декабре 2023 года, когда был выпущен первый трейлер, в нем было сказано, что игра выйдет в 2025 году.

С тех пор ходили слухи, что разработка игры отстает от графика и релиз могут перенести с весны на осень или даже на 2026 год – частично эта информация подтвердилась. В последнем финансовом отчете Take-Two Interactive говорится, что игра выйдет "осенью 2025 года".

Осень 2025 года будет актуальной только для Xbox Series X/S и PlayStation 5 – игра не выйдет на прошлом поколении консолей. Само собой, GTA 6 появится и на ПК, но придется подождать. Пока даже ориентировочные сроки ее релиза неизвестны. Напомним, что порта GTA 5 пришлось ждать два года после премьеры на консолях.

Релиз GTA 6 сильно ждут не только геймеры, но и платформодержатели. По слухам, Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro одновременно с GTA 6, чтобы повысить продажи консоли. Компания прекрасно понимает, что из-за политики Rockstar многие ПК-геймеры будут вынуждены приобрести GTA 6 на консолях, а не ждать релиза на ПК.

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