Мероприятие пройдет 10 декабря в онлайн-формате.

На церемонии награждения за главные достижения игровой индустрии, The Game Awards, выступит вокалист знаменитой гранж-группы Pearl Jam Эдди Веддер. Мероприятие состоится 10 декабря и пройдет в онлайн-формате.

Об этом в Твиттере сообщил организатор премии The Game Awards 2020, Джефф Кили.

"Для нас большая честь приветствовать Эдди Веддера из Pearl Jam на шоу в этом году", – написал Кили.

Само мероприятие будет проходить в Голливуде. Но его можно будет посмотреть на бесплатной онлайн-трансляции.

О группе Pearl Jam

Pearl Jam наряду с Alice in Chains, Soundgarden и Nirvana считается одной из ключевых групп музыкального движения гранж.

Свой дебютный альбом под названием Ten музыканты записали в 1991 году. За все время существования коллектив выпустил 10 студийных альбомов, множество сборников и синглов.

Всего же группа продала свыше 60 миллионов копий своих альбомов.

В 2017 году Pearl Jam включили в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее организаторы The Game Awards 2020 представили шорт-лист главных претендентов премии. Тройку лидеров по количеству номинаций возглавила The Last of Us Part II – игра представлена в 9-ти категориях. На втором месте Hades, получившая 8 номинаций. На третьем месте оказался самурайский экшн Ghost of Tsushima, у которого 7 номинаций. Победителей объявят 10 декабря.

Автор: Сергей Коршунов