Представлены главные номинанты игровой премии The Game Awards 2020

The Last of Us Part II представлена сразу в девяти номинациях.

Представлен шорт-лист главных претендентов на игровую премию The Game Awards 2020. Больше всего номинаций, девять, получила игра для PS4 – The Last of Us Part II. Сразу за экшеном от студии Naughty Dog идет Hades, получившая 8 номинаций. Закрывает тройку лидеров еще один эксклюзив PlayStation – Ghost of Tsushima, у которого 7 номинаций. Организатор The Game Awards Джефф Кили объявил, что пользователи могут проголосовать за любимые игры на сайте премии. Победителей в номинациях огласят в прямом эфире на церемонии, которая пройдет 10 декабря. УНИАН выбрал самые главные номинации. Игра года DOOM Eternal;

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Animal Crossing: New Horizons;

The Last of Us: Part II Лучшая режиссура Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life: Alyx;

The Last of Us Part II; Лучшее повествование 13 Sentinels: Aegis Rim;

Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

The Last of Us Part II; Лучший арт-дизайн и анимации Final Fantasy VII Remake;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Ori and the Will of the Wisps;

The Last of Us Part II; Лучший саундтрек DOOM Eternal – композитор Мик Гордон;

Final Fantasy VII Remake – композиторы Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки;

Hades – композитор Даррен Корб;

Ori and the Will of the Wisps – композитор Гарет Кокер;

The Last of Us Part II – композитор Густаво Сантаолалья; Лучший аудио-дизайн DOOM Eternal;

Half-Life: Alyx;

Ghost of Tsushima;

Resident Evil 3;

The Last of Us Part II; Лучшая актерская игра Эшли Джонсон — Элли из The Last of Us: Part II;

Лора Бейли — Эбби из The Last of Us: Part II;

Дайсукэ Цудзи — Дзин из Ghost of Tsushima;

Наджи Джетер — Майлз Моралес из Spider-man Miles Morales;

Логан Каннингэм — Аид, Посейдон и Ахилл из Hades; Лучшая VR/AR игра Dreams;

Half-Life: Alyx;

Marvel’s Iron Man VR;

Star Wars: Squadrons;

The Walking Dead: Saints & Sinners; Лучшая мобильная игра Among Us;

Call of Duty Mobile;

Genshin Impact;

Legends of Runeterra;

Pokémon Café Mix; Лучшая инди-игра Carrion;

Fall Guys: Ultimate Knockout;

Hades;

Spelunky 2;

Spiritfarer; Лучшая киберспортивная игра Call of Duty: Modern Warfare;

Counter-Strike: Global Offensive;

Fortnite;

League of Legends;

Valorant; Инновации в доступности (с функциями для людей с ограниченными возможностями) Assassin's Creed Valhalla;

Grounded;

Hyperdot;

The Last of Us Part II;

Интересно, что Half-Life: Alyx не попал в шорт-лист "Лучшей игры года". По словам редактора IGN Райана МакКаффри, это произошло потому, что мало изданий сыграло в эту игру. "Пусть будет известно, что IGN включил Half-Life: Alyx в свою номинации на GOTY. Это абсурд, что в игру сыграло недостаточно изданий, чтобы ее добавили в список. Лично для меня Alyx лучшая игра этого года", – написал редактора IGN. Долгожданный экшн Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED и вовсе не попал ни в одну номинацию. Но только потому, что выход игры перенесли на 10 декабря. В этот день уже будут объявлены победители The Game Awards 2020.