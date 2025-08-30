Компания посчитала, что не хочет выпускать картину перед праздниками.

Премьера "Мортал Комбат 2" перенесена с 24 октября 2025 года на 15 мая 2026-го.

Как сообщает Deadline, Warner Bros. выбрала весну как более удобный прокатный период. Октябрьская дата приходилась всего за неделю до Хэллоуина, что осложнило бы сборы из-за конкуренции за внимание зрителей.

В июле картина уже показала высокий интерес аудитории. Первый трейлер установил рекорд среди роликов с рейтингом "для взрозслых" - 106 миллионов просмотров за сутки.

Видео дня

По данным того же Deadline, дополнительных проблем у проекта нет, и тестовые показы прошли успешно. В фильме снимались Карл Урбан, Таданобу Асано, Аделин Рудольф и другие.

Ранее мы рассказывали, что создатель Mortal Kombat уже посмотрел второй фильм и остался доволен. У себя в X Эд Бун выложил фото с актёрами персонажей Шан Цунга, Шао Кана и Коула Янга. Разработчик написал, что вся команда отлично справилась с задачей, и он с нетерпением ждёт премьеры.

Тем временем поддержка Mortal Kombat 1 была завершена, игра больше не будет получать обновления. Разработчики отметили, что такой шаг необходим для того, чтобы сосредоточиться на следующем проекте.

Вас также могут заинтересовать новости: