Рассказываем, кто попадает под бронь при мобилизации в декабре 2025 и что важно знать о новых правилах бронирования.

До 3 февраля 2026 года в Украине продлено военное положение и продолжаются мобилизационные мероприятия. Не призывают на военную службу тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, отсрочку от мобилизации или бронирование. Рассказываем, кто имеет право на бронь от мобилизации в Украине, а также о новых правилах в этом процессе, что вступают в силу с 4 декабря.

Ранее мы рассказывали, с какими болезнями не мобилизуют с 1 декабря 2025.

Кто подлежит бронированию при мобилизации в 2025 году - правила с 4 декабря

С 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников - согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы по трудовым отношениям в условиях военного положения".

Видео дня

Теперь компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (напомним, раньше существовал процентный лимит на число забронированных). Такое нововведение позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Важный пункт в новом законе - эти изменения распространяются и на сотрудников с проблемами в военно-учетных документах или тех, кто не обновил свои персональные данные. То есть, если раньше из-за этого могли отказать в бронировании, то теперь закон позволяет оформить бронь и для таких работников.

По новым правилам предприятия могут оформлять бронь для сотрудников:

без военно-учетных документов или с ошибками в них;

тех, кто не стоит на военном учете;

тех, кто не уточнил свои персональные данные;

в отношении которых объявлен розыск - за нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Таким образом все те, кто ранее автоматически считался нарушителем, теперь может получить бронь (если он нужен для работы компании).

Правда, здесь есть одно ограничение: для таких "нарушителей" бронь дают максимум на 45 календарных дней с момента трудоустройства, испытательный срок тоже не может превышать этого количества. За это время забронированные работники должны успеть навести порядок в документах, сняться с розыска и т.п. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного спустя эти 45 дней.

Важный момент: бронь не освобождает нарушителей от штрафов по ст. 210 и 210 1 КУпАП. То есть, даже получив бронирование, придется уплатить наложенные штрафы.

Оформить бронь по новым правилам можно только один раз в год.

Бронь от мобилизации - список категорий, которые попадают под бронирование

Бронированию подлежат представители определенных профессий и служб, которые определяет статья 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно документу бронь получают военнообязанные, которые работают или служат:

в органах государственной власти, других государственных органах или органах местного самоуправления;

в государственных органах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, Криминально-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, других правовых структурах, а также на штатных позициях патронатных служб госорганов;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые выполняют мобилизационные задачи;

на предприятиях и организациях, критически важных для работы армии, других военных формирований или экономики, обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Сюда входят и конечные владельцы таких предприятий, даже если они не работают на них.

Полный перечень, какие работники подлежат бронированию, прописан в Порядке, утвержденном Постановлением Кабмина №76.

Вас также могут заинтересовать новости: