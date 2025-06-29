Премьера "Мортал Комбат 2" запланирована на 24 октября.

Один из создателей серии Mortal Kombat Эд Бун уже посмотрел сиквел фильма 2021 года, и ему есть, что сказать.

У себя в X разработчик выложил фото с актёрами персонажей Шан Цунга, Шао Кана и Коула Янга. Бун написал, что вся команда отлично справилась с задачей, и он с нетерпением ждёт премьеры, которая назначена уже на 24 октября.

Он даже тегнул продюсера фильма Тодда Гарнера с просьбой потарапливаться и тоже готовиться к премьерному показу.

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Впрочем, в комментариях под постом фанаты не разделили восторг Буна. Многие приметили, что у фильма, премьера которого состоится уже через несколько месяцев, всё ещё нет ни одного трейлера. За 2 года с момента анонса фильма компания Warner Bros. опубликовала лишь несколько кадров из ленты.

Но, как говорит Тодд Гарнер, первый полноценный промо-ролик можно ждать уже в июле.

Также в комментариях много людей, которым просто не понравился первый фильм, и, в частности, персонаж Коул Янг. Многие надеются, что в сиквеле он появится в последний раз.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились первые кадры фильма Mortal Kombat 2 с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа. Эд Бун рассказал, что Карл Урбан добавил Джонни Кейджу свой уникальный стиль, что отличает его образ от игровой версии.

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