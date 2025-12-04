Воздушный и влажный манник понравится каждому, кто его попробует.

Если дома нет ничего сладкого, но хочется себя побаловать - попробуйте этот потрясающий пирог на кефире. Из-за добавления манной крупы он получил название манник. Выпечка всегда получается воздушной и влажной внутри. А манка придает ей приятную рыхлую структуру. Рецепт очень легко запомнить и еще проще воплотить.

Манник на кефире пышный

Блюдо понравится тем, кто любит десерты на скорую руку. Достаточно лишь отмерять правильное количество продуктов, смешать и поставить в духовку.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

стакан муки;

стакан манки;

стакан кефира;

стакан сахара;

одно яйцо;

щепотка соли;

щепотка соды.

Духовку сразу включите разогреваться до 180°.

Кефир лучше оставить на столе на ночь или на сутки, чтобы он немного подкис. Смешать с манкой и отложить на 20 минут для набухания крупы. Вмешать яйцо, соль и сахар, тщательно перемешать. Муку просеять через мелкое сито, чтобы манник был воздушным. Вмешать в остальную массу и замесить, пока тесто не станет однородным. В самую последнюю очередь добавить соду.

Вылейте смесь в форму для пирога, смазанную маслом или выстеленную пергаментом. Готовьте около 30-40 минут, периодически проверяя готовность десерта зубочисткой. Готовый манник на кефире остудить и посыпать пудрой.

Это самый простой базовый рецепт. Если хотите сделать пирог сладкий и с начинкой, можно разрезать его и смазать вареньем, сгущенкой или любым другим кремом на ваш вкус. Также в само тесто по желанию добавляют фрукты или ягоды перед выпеканием.

